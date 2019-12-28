قراءة سريعة في منشورات وهابية (1)

*صالح احمد الورداني

عبادة الأوثان

وهو منشور لأحد السلفيين المعاصرين حدد فيه الأوثان فيما يلي :

الأصنام ويقصد بها القبور أو الأضرحة والمقامات ..

التماثيل والصور والسينما والتلفزيون ..

وعن الأضرحة قال تحت عنوان: إن مشركي زماننا _ أي الشيعة والصوفية وعوام الناس _ أغلظ شركاً من الأولين لأن الأولين يخلصون لله في الشدة ويشركون في الرخاء ، ومشركو زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة ..

وعن الفرق بين زيارة الموحدين – السلفيين – للقبور وزيارة المشركين ، أي بقية المسلمين قال : وأما الزيارة الشركية فأصلها مأخوذ عن عبادة الأصنام ..

وتحت عنوان الأنصاب والأزلام قال : فهدم القباب والبناء في المساجد التي بنيت عليها أولى وأحرى ، كذلك يجب ازالة كل قنديل أو سراج على قبر وطفيه فإن فاعل ذلك ملعون ، وأعظم الفتنة فتنة أنصاب القبور ، وهى أصل فتنة عبادة الأصنام ، فالمعرض عن التوحيد مشرك شاء أم أبى ، والمعرض عن السنة مبتدع ضال شاء أم أبى ..

ثم ختم باب الأصنام بكلمة لإبن تيمية : وهذه الأمور المبتدعة عند القبور مراتب أبعدها عن الشرع أن يسأل الميت حاجته ويستغيث به فيها ، كما يفعله كثير من الناس وهؤلاء من جنس عباد الأصنام ..

أما عن الصور فقد حشد عشرات الروايات والأقوال التي تحرم الصور والتماثيل ..

وختم الباب بقول لآخر من رموز الوهابية : إن العقل البشري معرض للإنتكاس في كل حين وزمان ، ولا يستبعد أبداً أن يؤدي نصب التماثيل في الشوارع العامة ، وانتشار الصور في المحلات والبيوت إلى عبادتها وتعظيمها في المستقبل ..

وحول السينما والتلفزيون نقل كلام لصاحب كتاب إعلان النكير على المفتونين بالتصوير هذا نصه : ومن الشبه الباطلة فتيا بعض العصريين بإباحة حضور السينما لرؤية ما يصور فيها من ساحات القتال وحجته أن ذلك مما يبعث على الشجاعة والإقدام على القتال، وهذه حجة داحضة من وجوه :

الأول : إن السينما من أنواع السحر التخيلي بل هى أخبث منه ، لأن كل ما يأتي به أصحاب السحر التخيلي يمكن الأتيان به فيها وزيادة ..

والسحر لا يجوز تعاطيه ولا الحضور عند من يعمله ، وهكذا الأمر في السينما فلا يجوز عملها ولا الحضور عندها ، لأن الحضور عندها بدون تغيير دليل على الرضا بالسحر ، والرضى بالذنب كفاعله ..

الثاني : إن الحضور عند السينما دليل على الرضا بما ركب فيها من صور الآدميين والحيوانات والراضي بالصور شريك المصورين ..

الثالث : إن الإفتاء بجواز حضور السينما يتضمن رد الأحاديث الدالة على تحريم الصور والمنع من اتخاذ الصور ومشروعية طمسها ، ومن أفتى بخلاف الأحاديث الثابتة عن النبي (ص) فهو إما جاهل ضال ، وإما معاند شاق للرسول، وعلى كلا التقديرين فعليه إثم العاملين بفتياه ..

لرابع : إن الحضور عند السينما لرؤية ما فيها من الصور مخالف لهدي رسول الله وموافق لهدي النصارى والمشركين ..

ومن هذا الباب فإن حضور السينما حرام على كل حال سواء كان باعثاً على الشجاعة والإقدام أولم يكن ، لأن الحضور عندها دليل على الرضا بما فيها من المضاهاة بخلق الله ، ودليل على الرضا بما فيها من السحر ، ودليل على الرضا بما يمثل من أنواع الفسوق والعصيان ..

ثم نقل في الختام حرمة النحت والتحنيط ونقل الأعضاء كما أفتى بذلك فقهاء الحنابلة ..