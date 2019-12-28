مجلس جامعة الموصل يرفض تدخل الأحزاب و«جهات خارجة عن القانون» في الجامعة

أعلن مجلس جامعة الموصل، اليوم الخميس، رفضه القطعي لأية تدخلات في المسيرة التعليمية والإدارية للجامعة من قبل جهات «خارجة عن القانون»، حسب وصفه، وأحزاب تحاول فرض نفسها داخل المؤسسة التعليمية.

وأكد المجلس في بيان طالعته (باسنيوز)، أن «الجامعة تتبع وزارة التعليم العالي حصرياً ولا تتلقى تعليمات أو توجيهات من جهات أخرى مهما كانت مسمياتها» مشدداً على أن «دور جامعة الموصل هو ريادي وقيادي يهدف إلى خدمة المجتمع بعيداً عن التجاذبات والصراعات السياسية».

وكان رئيس جامعة الموصل الدكتور قصي الأحمدي، قد كشف الثلاثاء، عن تعرضه لضغوطات من قبل بعض الجهات لفرض شخصيات لتعيينهم في مناصب رفيعة في الجامعة.

وقال الأحمدي لمراسلة (باسنيوز)، إنه قد تعرض لضغوطات من قبل جهات متنفذة لفرض شخصيات مدعومة من تلك الجهات في مناصب بجامعة الموصل.

موضحاً بأنه جرى استدعائه من قبل شخصية متنفذة في نينوى، وأبلغ بضرورة اختيار أربع شخصيات مدعومة من قبل تلك الجهات لتسلم مناصب عمادة كليات، فضلاً عن تعيين مساعد رئيس الجامعة مدعوم من قبلهم.