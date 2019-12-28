مسؤولون: مقتل “متعاقد مدني” أمريكي في هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية عراقية

قال مسؤولون أمريكيون إن متعاقدا مدنيا أمريكيا لقي حتفه في هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية عراقية قرب مدينة كركوك يوم الجمعة.

وأضاف المسؤولون الذين تحدثوا شريطة عدم نشر أسمائهم أنه بالإضافة إلى ذلك أصيب عدة عسكريين بجروح طفيفة. وأشار المسؤولون إلى أن تلك معلومات أولية.

وقال أحد المسؤولون إن قوات الأمن العراقية ستقود الرد والتحقيق في هذه الواقعة.

وكان الجيش العراقي قد قال في بيان في وقت سابق يوم الجمعة إن عدة صواريخ أصابت قاعدة كي وان العسكرية العراقية التي تضم قوات أمريكية وعراقية قرب مدينة كركوك الغنية بالنفط.

وذكرت مصادر أمنية أن قوات الأمن عثرت على منصة إطلاق صواريخ كاتيوشا في عربة مهجورة قرب القاعدة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

ولجأ مقاتلو تنظيم الدولة الإسلامية الذين يعملون بتلك المنطقة إلى أساليب حرب العصابات بهدف إسقاط الحكومة في بغداد منذ استعادتها كل الأراضي التي كان يسيطر التنظيم عليها وإعلانها النصر عليه في ديسمبر كانون الأول 2017.

لكن مسؤولا عسكريا أمريكيا بارزا قال هذا الشهر إن الهجمات التي تشنها جماعات مدعومة من إيران على قواعد تضم قوات أمريكية في العراق تزايدت وأصبحت أكثر تطورا مما يدفع كل الأطراف صوب تصعيد خارج عن السيطرة.

وجاء تحذيره بعد يومين من سقوط أربعة صواريخ كاتيوشا على قاعدة قرب مطار بغداد الدولي مما أسفر عن إصابة خمسة من قوات جهاز مكافحة الإرهاب العراقية في أحدث هجمات صاروخية على قواعد تضم أفرادا من التحالف بقيادة الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

وقالت مصادر أمنية إن القاعدة التي تبعد 15 كيلومترا إلى الشمال الغربي من المدينة تضم قوات أمريكية إلى جانب قوات عراقية من الشرطة الاتحادية وجهاز مكافحة الإرهاب.

تغطية علي إدريس ومصطفى محمود – إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية