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مقتل متظاهر في الوثبة

افاد مصدر امني، اليوم السبت، بمقتل متظاهر في ساحة الوثبة بالعاصمة العراقية بغداد

وقال المصدر ان مواجهات حصلت بين محتجين وقوات مكافحة الشغب خلال تظاهرات خرجت ضد الأحزاب السياسية، مساء امس، ما ادى لمقتل متظاهر.

وانطلق المتظاهرون من ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد باتجاه مقرات حزبية، تنديداً بدور الأحزاب المعطّل للمسار السياسي في البلاد.

ويواصل المتظاهرون احتجاجهم بساحة كهرمانة في منطقة الكرادة رافعين شعارات مناهضة لأحزاب البلاد السياسية، كما خرجت مظاهرات مناهضة للأحزاب في محافظة البصرة جنوبي العراق.

وأغلق محتجون عراقيون الطريق المؤدية لميناء مدينة أم قصر في البصرة، الجمعة، مما تسبب في تعطيل حركة الشاحنات الناقلة للبضائع والمشتقات النفطية.

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