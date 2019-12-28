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مقتل مدنيين بهجوم لداعش جنوب الموصل

أفاد مصدر أمني في محافظة نينوى، اليوم السبت، بمقتل مدنيين اثنين في هجوم لعناصر تنظيم داعش جنوب الموصل.

وقال المصدر إن عناصر من تنظيم داعش فتحوا نيران أسلحتهم على مدنين اثنين، داخل قضاء الحضر جنوب الموصل، وقتلوهما، قبل أن يلوذوا بالفرار إلى جهة مجهولة.

وأضاف أن “القوات الأمنية طوقت مكان الحادث وسلمت جثتي الضحيتين لدائرة الطب العدلي في الموصل”.

وما زالت مناطق عديدة من محافظة نينوى، وخاصة القريبة من الحدود السورية شمال غرب الموصل، تشهد أعمال عنف واختطاف وقتل وتفجيرات ينفذها عناصر داعش ضد القوات الأمنية العراقية والمدنيين، رغم إعلان القضاء على تنظيم داعش عسكرياً في البلاد نهاية عام 2017.

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