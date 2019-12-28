هذا ماقاله الرئيس “برهم صالح” .. بعد وصوله للسليمانية **.

قال الرئيس العراقي “برهم صالح” للصحيفة الحَيَاة اللندنية ، بعد وصوله سالماً لمدينته السليمانية ، بعد أنباء عن محاولة إغتياله بطائرات مسيرة حامت فوق مقر إقامته في قصر السلام من قبل مليشيات حزب ألله العراقي ، المؤتمرة مباشرة بالمجرم قاسم سليماني ؟

وقال الرجل ، بأن الاحزاب الشيعية عبارة عن عصابات ، وأنهم لا يستطيعون أن يحكمو أو يديرو قرية في الريف إلا بالقتل والتهديد والارهاب والفساد ؟

وقال بأن كتلة البناء برئاسة المجرم ” هادي العامري” طلبت مني الموافقة على قبول مرشحهم الذي سيرفضه الشعب والشارع ألعراقي ، فقالوا “إقبل به” ؟

فقلت ولكننا سنفقد مئات الضحايا الجدد ، فقالو فاليقتل ألف قتيل ، فهذا ليس مهماً ؟

وقالَ ، وكأن الجميع متفقين على قتل المزيد من الضحايا الابرياء من دون تردد ، مقابل حصولهم على المنصب فَقَط ؟

وأوضح للصحيفة ، بأننا نحن نُعمل على تأسيس “دولة كوردية مستقلة” بعيدة عن الفساد وحكم العملاء والعصابات ؟

ونحن نقول

ياعمو صالح ألان علمت بأن من يحكم العراق وخاصة بغداد كلاب مجرمين ولصوص وعصابات ، سلام ؟

سرسبيندار السندي