6 برقيات عاجلة وخطيرة … من العراق**

*البرقية ألأولى

رغيف البطريرك

في مثل هذه الايام رفع البطريرك الرغيف وسأله ، هل كُتب عليه للمسيحيين فقط ؟

فاجابه لا ، فقال له إذن عليك أن توزع الخبز بمعدل رغيف يومي لكل من يريد .

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في الحرب العالمية الأولى 1914-1918 وقعت مجاعة “سفر برلك ” التي سببتها الدولة العثمانية المقيتة ، ففتحت “البطريركية الأرثوذكسية” في دمشق أبوابها لإطعام الجياع والوافدين من بيروت وغيرها دون تمييز بين دين أو معتقد أو مذهب ، حيث إرتفع سعر القمح كثيرا فاضطر البطريرك الى رهن أوقاف البطريركية والأديرة كلها وباع مقتنيات وأواني الكنائس الذهبية والفضية ، ليشتري القمح كي ينقذ الناس من شبح المجاعة القاتل ، وكان كل من يمر على الكنيسة المريمية يأخذ رغيفاً من الخبز يقيه الموت .

وفي أحد الأيام إشتكى الخوري الذي يوزع الأرغفة من كثرة عدد المسلمين فرفع البطريرك الرغيف وسأله ، هل كُتب عليه للمسيحيين فقط ؟

فأجابه الخوري لا ، فَقَال له إذن عليك أن توزيع الخبز بمعدل رغيف يومي لكل من يُرِيد.

وتدريجياً لم يبق شيئاً من أملاك البطريركية لم يتم رهنه ، وفي أحد الايام طلب متسوّل من البطريرك حسنة فساله أحد الإكليريكيين المرافقين له عن طائفته ، فإنتهره البطريرك قائلاً ؟

هل تمنع عنه الصدقة إذا كان من غير طائفتك ، ألا يكفيه ذُلاً أنه مدّ يده إِلَيْكَ ، لتُذِلَّه أنتَ أكثر بسؤالكَ عن طايفتهِ ؟

وقد رثاه شيخ المسلمين في دمشق “مصطفى الغلايني” بقوله :

نَعيتُ إلى أمي العجوز نبأً مفاده ، لقد أصابَ العرب مصاب عظيم أليم ، فأجابتني هل ماتَ بطريرك الفقراء ..؟

توفي في عام 1928 فنقل جثمانه بموكب نادر المثالِ من بلدة سوق الغرب إلى بيروت حيث عُرض للتبرك في الكاتدرائية ، ثم نقل إلى دمشق على عربة مدفع ، وقد شارك في تشييع جثمانه أكثر من 50 ألف مسلم ، وأرسل الملك فيصل الاول مائة فارس من الخيالة الى دمشق ليشاركوا بمراسم التشييع ، واطلقت الحكومة السورية مائة اطلاقة مدفع حال وصول جثمانه الى سورية .

بكاه المسلمون قبل المسيحيون وكانوا يلقبوه ب “أبي الفقراء” إنه البطريرك غريغوريوس حداد( 1869-1928) .

ونختم ونقول “ميلاد مجيد وعام ثوري وسعيد لكل شعوبنا ، وأهلنا وأحبتنا المسيحيين في العراق والعالم بالف بخير.

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* البرقية الثانية

“برهم صالح” بين الاستقالة والعودة والإحالة للخيانة

تقول المصادر بأن العملية السياسية في العراق اليوم غدت أكثر تعقيداً ، خاصة بعد تقديم رئيس الجمهورية السيد “برهم صالح” إستعداده للاستقالة ، وحسب الدستور بعد سبعه أيام من تقديم ألأستقاله ما لم ينظر بِهَا ستعتبر الاستقالة “نافذه” وإذا رفضها برلمان الدواب فهنالك إحتمالين ؟

إما أن يعود “برهم صالح” لمنصبه ويرفض العيداني وهنا ستتعمق الخلافات بينه وبين الكتل العميلة والخائنة، والثاني إن وافق فهذا يعني وقوفه ضد الجماهير وسقوطه سياسياً وأخلاقياً ؟

وفي كل الأحوال ألأوضاع في العراق هذه الايام لا تبشر بخير ، وقد تنزلق الاحداث لحرب أهليه لا سامح ألله وهى قاب قوسين أو أدنى ، وقد يعقبها تدخل دولي لتقليم أضافر كلاب إيران ، وإيجاد حكومه عراقية غير خائنة أو عميلة إنتقاليه مدعومة دوليا وشبه عسكريه ، وفي كل ألأحوال نسال ألله أن يحمي العراق وشعبه وثواره ؟

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* البرقية الثالثة

قيادة الثورة ليست فقط مكبرات الصوت

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* البرقية الرابعة

رسالتنا الى جارة الغدر والسوء إيران

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* البرقية الخامسة

صورة منشور ثورة الوطن والكرامةً ؟

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* البرقية السادسة وألاخيرة

محاولة حرق كتب كنيسة في ألأعظمية

صورة المنشور الذي وردنا قبل قليل ولا تعليق لنا عليه ؟

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وختاماً نقول

ثورتنا ثورة حتى النصر ، والخزي والعار لكل الخونة والعملاء

الذين مصيرهم السجون أو النحر ؟

سرسبيندار السندي

عن الحراك الثوري العراقي