أسوشييتدبرس: أذرع إيران تهاجم رئيس الجمهورية وتحذر من تكليف عميل للأميركان

ترجمة / حامد أحمد

انتقدت مجاميع مدعومة من ايران رئيس الجمهورية برهم صالح لعدم موافقته على مرشحهم المفضل لمنصب رئاسة الوزراء، مشيرين الى ان قراره جاء نزولا عند رغبة الولايات المتحدة، محذريه من مغبة تعيين أي شخص قد يكون “عميلا للاميركان .”

وفي رفضه الخميس لتعيين مرشح كتلة البناء اسعد العيداني، قال الرئيس برهم صالح ان ذلك جاء استجابة لمعارضة واسعة من محتجين ضد الحكومة مضى عليهم ما يقارب من ثلاثة أشهر وهم يعتصمون في ساحات وشوارع بغداد ومحافظات جنوبية اخرى مطالبين بازالة الطبقة السياسية باجمعها .

وتوافد المحتجون، الذين يتهمون الحكومة بالفساد وسوء الادارة، الى الشوارع الاربعاء مطالبين بمرشح مستقل لشغل منصب رئيس الوزراء .

ولكن في بيان صدر عنها الجمعة وصفت كتائب حزب الله موقف صالح بانه “تصرف مريب .”

وجاء في البيان الصادر عنهم “نحن نعلم انه ينفذ ارادة أميركية تخطط لجر البلاد نحو الفوضى .”

عضو البرلمان، عدي عواد، عن كتلة صادقون التابعة لعصائب اهل الحق، وصف صالح خلال مقابلة مع احدى القنوات المحلية على انه جبان ومضى في حديثه قائلا “على كل عراقي ان يبصق بوجهه لتصرفه هذا .”

وقالت المجاميع المدعومة من ايران ان الرئيس قد خرق الدستور برفضه انجاز واجباته في تسمية المرشح الذي تم اختياره من قبل الكتلة البرلمانية الاكبر .

مع ذلك فانه منذ انتخابات العام الماضي لم يتفق السياسيون على تحديد من هي الكتلة الاكبر، وهو خلاف تسبب باخفاقهم مرتين مع انتهاء المهلة الدستورية لاختيار رئيس وزراء جديد .

هناك كتلتين رئيسيتين في البرلمان وهما كتلة سائرون بقيادة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وكتلة الفتح بقيادة هادي العامري. ولكن عدد اعضاء الكتلتين استمر بالتغير منذ الانتخابات مع قيام عدد غير معروف من البرلمانيين بمغادرة بعض الكتل للالتحاق بكتل اخرى .

وفي بيان لهم الجمعة وصف محتجون المجاميع المدعومة من ايران على انهم “كتل فساد” تعمل على فعل أي شيء لضمان استحواذ المجاميع الطائفية على المناصب العليا في البلاد .

وكان المحتجون قد تجمعوا الخميس في ساحة التحرير للاحتفال بقرار الرئيس في حين جاء في تعليق على صفحة فيسبوك تابعة للصدر بالاعراب عن الشكر لموقف صالح “برفض المرشحين الذين يرفضهم الشعب، انه موقف سيسجله التاريخ والشعب العراقي والمرجعية.”

وفي اشارة الى الانقسامات العميقة في البلد لم يلق الناطق باسم المرجعية العليا للبلد خطبة سياسية خلال مراسيم صلاة الجمعة في حين خصص الخطبة بالتعليق على مواضيع دينية .

منذ مطلع تشرين الاول والعراق منشغل باحتجاجات اسفرت عن مقتل اكثر من 450 شخصا غالبيتهم من المتظاهرين سقطوا على يد قوات امنية استخدمت اطلاقات مطاطية ورصاص حي وقذائف مسيلة للدموع لتفريقهم. حيث اجبرت الاحتجاجات الشعبية رئيس الوزراء عادل عبد المهدي على تقديم استقالته الشهر الماضي .

وقال صالح في تصريح له الخميس انه لن يوافق على تسمية العيداني كمرشح لمنصب رئيس الوزراء القادم وذلك “لتجنب اراقة مزيد من الدماء ولغرض الحفاظ على السلم المدني .”

عن: اسوشييتدبرس