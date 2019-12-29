احصائية رسمية .. اختطاف وفقدان قرابة 70 شخصا على خلفية التظاهرات بالعراق

أعلنت المفوضية العليا لحقوق الانسان يوم السبت عن تسجيلها اختطاف وفقدان قرابة 70 شخصا على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها العاصمة بغداد ومحافظات وسط وجنوب البلاد.

وقالت المفوضية في بيان اليوم : أجمالي أحصائيات الخطف والفقدان الموثقة رسميا” لدى مكاتب مفوضيتنا بلغت (٦٨) حادث خطف وفقدان على خلفية التظاهرات .

وكشفت المفوضية العليا لحقوق الانسان أن المتبقي فعليا” ممن لم يكشف عن مصيرهم لحد الان هو (٥٦) ناشط بعد اطلاق سراح ناشطي كربلاء ال (١٢) قبل اسبوعين”.

وذكرت المفوضية في بيانها انها تتابع “المفوضية مع خلية مكافحة الخطف في وزارة الداخلية جهود الكشف عن مصير المتبقين واطلاق سراحهم في القريب العاجل” .

وقتل قرابة 500 شخص واصيب آلاف بجروح واختطف العشرات منذ انطلاق التظاهرات في اوائل شهر اكتوبر الماضي في العراق، وتشير اصابع الاتهام الى فصائل مسلحة مرتبطة بالسلطة بقمع الاحتجاجات والوقوف وراء تلك العمليات.