اختطاف وفقدان 68 ناشطاً عراقياً منذ بداية الحراك

أعلنت مفوضية حقوق الإنسان العراقية ، السبت ، توثيقها اختطاف وفقدان قرابة 68 ناشطاً؛ على خلفية الحراك الشعبي الذي تشهده البلاد منذ مطلع أكتوبر الماضي.

وقالت المفوضية (رسمية مرتبطة بالبرلمان)، في بيان: إن “إجمالي إحصائيات الخطف والفقدان الموثقة رسمياً لدى مكاتب مفوضيتنا، بلغت 68 حادث خطف وفقدان على خلفية التظاهرات”.

وأضافت: إن “المتبقي فعلياً ممن لم يُكشف عن مصيرهم لحد الآن، هم 56 ناشطاً بعد إطلاق سراح ناشطي كربلاء الـ12 قبل أسبوعين”.

يذكر أنه منذ انطلاق الاحتجاجات الحاشدة في العراق في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي ، سجل توقيف واعتقال عشرات الناشطين والإعلاميين والأطباء والمحامين.

كما لا يمر أسبوع على العراق، إلا ويصدح خبر اغتيال أو محاولة اغتيال ناشط في ساحات التظاهر .

وذكرت المفوضية في بيانها، أنها تتابع “مع خلية مكافحة الخطف بوزارة الداخلية جهود الكشف عن مصير المتبقين، وإطلاق سراحهم في القريب العاجل”.

ويتعرض الناشطون في الاحتجاجات المناهضة للحكومة والنخبة السياسية الحاكمة لهجمات منسقة، من قبيل عمليات اغتيال واختطاف وتعذيب في أماكن سرية، منذ اندلاع الاحتجاجات.

وتزايدت وتيرة تلك الهجمات خلال الأسابيع الأخيرة، في حين تعهدت الحكومة مراراً بملاحقة المسؤولين عن هذه العمليات؛ لكن دون نتائج فعلية على أرض الواقع.

ويتهم ناشطون مسلحي ميليشيات الحشد الشعبي وهي فصائل شيعية مقربة من إيران بالوقوف وراء هذه العمليات ، وهو ما تنفيه تلك الفصائل.

ويشهد العراق احتجاجات شعبية غير مسبوقة منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تخللتها أعمال عنف وقمع أمني مفرط للمتظاهرين خلفت نحو 500 قتيل وأكثر من 25 ألف جريح، وفقاً لأرقام مفوضية حقوق الإنسان ومصادر طبية وأمنية.