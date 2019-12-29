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الجيش الفنلندي يدرب البيشمركة على الأسلحة الحديثة

الجيش الفنلندي يدرب البيشمركة على الأسلحة الحديثة

بعد سحب قواته العاملة في بغداد إلى أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يقوم الجيش الفنلندي بتدريب قوات البيشمركة على استخدام الأسلحة الحديثة.

سعيد هركي، النائب عن كتلة الديمقراطي الكوردستاني وعضو لجنة البيشمركة في برلمان كوردستان أفاد أن القوات الفنلندية انسحب من بغداد إلى أربيل بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في العاصمة العراقية

وأضاف أن القوات الفنلندية العاملة ضمن إطار التحالف الدولي المناهض لداعش في العراق، تعمل حالياً في أربيل على تدريب قوات البيشمركة على استخدام الأسلحة الحديثة.

وكانت الحكومة الفنلندية قد اتخذت وسط الشهر الجاري قراراً بسحب كافة قواتها العاملة في بغداد وإعادة تمركزها في أربيل.

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