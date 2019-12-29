الحكومة العراقية: احتمال ترشيح الأسدي أمام اختبار الشارع

بغداد ــ عادل النواب

29 ديسمبر 2019

في وقت برزت فيه أمس السبت تحركات لبعثة الأمم المتحدة في العراق لتهدئة الاحتقان السياسي في البلاد وخلق مناخ مناسب لعودة المفاوضات واللقاءات بين مختلف القوى السياسية، بعد تهديد الرئيس العراقي برهم صالح بالاستقالة ورفضه مرشح تحالف “البناء” (المدعوم من إيران) لرئاسة الحكومة، أسعد العيداني، بدأت تطفو على السطح أسماء جديدة لتكليفها رئاسة الحكومة مع سقوط اسم العيداني، أبرزها القائد السابق لجهاز مكافحة الإرهاب، عبد الغني الأسدي. غير أن ترشيح الأخير سيواجه اختبار قبوله من الشارع، الذي بات لاعباً أساسياً في الساحة العراقية، بعدما وقفت أطراف عديدة وراء مطالبه ورفضت أسماء للحكومة لم يقبلها المحتجون.

وقرر تحالف “البناء”، الذي يواجه حالة سخط شعبية غير مسبوقة، وخصوصاً في الجنوب العراقي، مركز ثقله الرئيس، سحب مرشحه لرئاسة الحكومة، أسعد العيداني، نهائياً. وقال قيادي بارز فيه، طلب عدم ذكر اسمه، لـ”العربي الجديد”، إنهم سيرسلون كتاب سحب ترشيحه رسمياً خلال يومين، مُقراً بوجود “خلافات داخل التحالف نفسه في ما يتعلق بالتعامل مع الأزمة الحالية، والتحرك المنفرد لقيادات سياسية فيه نحو إقالة برهم صالح، مخالفين بذلك النظام الداخلي المتفق عليه عام 2018، عند تأسيسه من عدة كتل برلمانية، كما أن هناك تحميلاً من البعض لأطراف أخرى داخل تحالف البناء للمسؤولية حول سوء اختيار المرشحين لرئاسة الحكومة بعد الموافقة على منح التحالف صفة الكتلة الأكثر عدداً في البرلمان، ما سبّب هذه الأزمة”.

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سحب اسم العيداني كمرشح، رافقه عرض أسماء جديدة، أبرزها عبد الغني الأسدي

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وكشف القيادي نفسه أن سحب اسم العيداني كمرشح، رافقه عرض أسماء جديدة كمرشحين يجري التفاهم حولهم، أبرزهم الفريق أول ركن المتقاعد عبد الغني الأسدي، الذي كان له دور لافت في معارك تحرير مدن شمال وغربي العراق من سيطرة تنظيم “داعش”. وأضاف أن الأسماء الأخرى هي لقاضٍ من ديالى (لم يكشف عن هويته) إضافة إلى وزير الصحة الأسبق صالح الحسناوي، ورئيس جامعة بغداد الحالي عماد الحسيني، معتبراً أن حظوظ الأسدي أكبر من غيره، لكونه عسكرياً ويحظى بقبول سُنّي، وعلاقته مع الأكراد جيدة، كذلك فإنه غير متقاطع سياسياً مع أي طرف، ولم يتسلم منصباً حكومياً سابقاً.

من جهته، أكد القيادي في تحالف “البناء”، وعضو البرلمان، حنين قدو، تلك المعلومات في حديث مع “العربي الجديد”، قائلاً إنه “تم حذف اسم محافظ البصرة أسعد العيداني من الترشيح لرئاسة الحكومة، وما زالت المشاورات للاتفاق على شخصية مقبولة هذه المرة من قبل الأطراف السياسية والمتظاهرين”. ولفت قدو إلى أن “الوضع صعب