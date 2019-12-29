الدفاع تصدر بيانا بشأن تقاعد ضباط الجيش السابق

أعلنت وزارة الدفاع، السبت، موافقة وزيرها نجاح الشمري، باحتساب الراتب التقاعدي من ضباط الجيش السابق على أساس راتب الرتبة الأعلى.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، (28 كانون الأول 2019)، انه “استنادا لما جاء في المادة (2) القانون رقم (41) لسنة 2013 – قانون التعديل الأول لقانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3) لسنة 2010، حصلت موافقة وزير الدفاع على احتساب راتب تقاعدي على أساس راتب الرتبة الأعلى”.

وأوضح البيان ان الموافقة جاءت “لمن قضى في رتبته الأخيرة (8) سنوات فأكثر من ضباط الجيش السابق، المشمولين بالقرار التشريعي رقم 30 لسنة 2005، والمعادين الى الخدمة بعد 9/4/2003، والمحالين الى التقاعد قبل 8/2/2010”.

وأضاف، ان “عددهم بلغ حسب الوجبات:

– الوجبة الثالثة (500) ضابط.

– الوجبة الرابعة (500) ضابط.

– الوجبة الخامسة (276) ضابطا”.