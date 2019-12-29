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السيد عمار الحكيم: ضرورة ان يحظى رئيس الحكومة الانتقالية بالتأييد الشعبي ويتصف بالاستقلالية

بحث رئيس تيار الحكمة الوطني، السيد عمار الحكيم، مع سفير كوريا الجنوبية في بغداد جانغ كيونغ ووك العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات المشهد السياسي في العراق والمنطقة ومساهمة الشركات الكورية في إعمار البلاد.
وبين السيد عمار الحكيم خلال اللقاء بحسب بيان لمكتبه  “ضرورة تطوير العلاقات بين العراق مع جميع الدول من منطلق المصالح المشتركة وتحقيق التنمية والمصلحة العامة” مؤكداً ان “العراق يمتلك فرصا واعدة كثيرة في جميع المجالات”.
وشدد “على ضرورة ان يحظى رئيس الحكومة الانتقالية القادمة بالتأييد الشعبي ويتصف بالاستقلالية والنزاهة والقدرة على ادارة البلاد في هذه المرحلة الحساسة وتهيئة الاجواء والمناخات الملائمة لإجراء الانتخابات المبكرة”.
من جهته أعرب السفير الكوري عن “رغبة بلاده واستعدادها لتعزيز العلاقات مع العراق ومساعدته في اجراء الانتخابات المبكرة عبر تدريب الملاكات وتوفير المستلزمات اللوجستية”.انتهى
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