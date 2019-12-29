المعهد القضائي يعلن فتح باب التقديم للدورة (43) للعام الدراسي 2020/2021

بغداد/ اعلام القضاء

أعلن المعهد القضائي عن فتح باب التقديم للدورة (43) للعام الدراسي 2020/2021.

وذكر بيان للمركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أنه “بناءً على ما جاء بجلسة المعهد القضائي الثالثة عشرة المنعقدة بتاريخ 6/10/2019 تقرر فتح باب التقديم الى المعهد القضائي للدورة (43) للعام الدراسي 2020/2021 ولمدة شهر واحد اعتباراً من تاريخ 2/1/2020 ولغاية 31/1/2020 شريطة ان يكون التقديم من خلال الدخول الى موقع مجلس القضاء الأعلى لملء استمارة التقديم وسحبها ومن ثم مراجعة المعهد القضائي وفق شروط التقديم المنصوص عليها في المادة السابعة من قانون المعهد القضائي رقم (33) لسنة 1976”.

وذكر البيان أن “الجلسة حددت على المتقدم مراجعة المعهد خلال فترة التقديم المشار اليها لإكمال إجراءات تقديمه ودفع الرسم القانوني وبخلاف ذلك يسقط حقه في التقديم والاعتراض”.