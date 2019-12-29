النزاهة تمنع الاستيلاء على عقار قيمته 40 مليار دينار

كشفت هيأة النزاهة، اليوم الاحد، عن تفاصيل عمليَّة الضبط التي نفذتها في محافظة كركوك، مُبيِّنةً أنَّها تمكَّنت من منع الاستيلاء على عقار عائد للدولة بقيمة 40 مليار دينار.

دائرة التحقيقات في الهيأة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل عمليَّة الضبط التي نُفِّذَت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أشارت إلى تمكُّن ملاكات مكتب تحقيق الهيأة في المحافظة من منع تجاوز واستيلاء أشخاصٍ على عقارٍ عائدٍ للدولة بقيمة 40 مليار دينارٍ خُصِّصَ أصلاً لإنشاء مستشفى للأمراض السرطانيَّة.

وبيَّنت الدائرة أنَّ المتجاوزين أقدموا على إزالة حجر الأساس الخاصِّ بإنشاء المُستشفى والشروع بإفراز العقار، بنيَّة بيعه كقطع أراضٍ سكنيَّةٍ خلافاً للقانون.

ولفتت إلى أنَّ ملاكات المكتب تمكَّنت من ضبط الأوليَّات الخاصَّة بالعقار في القاطع البلديِّ، وتثبيت واقع حال العقار بموجب محضر ضبطٍ أصوليٍّ عُرِضَ أمام أنظار قاضي محكمة تحقيق كركوك الذي أصدر أمر توقيفٍ بحقِّ أحد المُتَّهمين، استناداً إلى أحكام القرار (154 لسنة 2001).