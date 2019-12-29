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(بالفيديو) ميليشيات المعارضة السورية في ليبيا

(بالفيديو) ميليشيات المعارضة السورية في ليبيا

تناقل نشطاء سوريون، اليوم الأحد، شريطاً مصوراً يظهر مجموعة من عناصر ميليشيات المعارضة الموالية لتركيا، المشاركين في القتال الدائر في ليبيا.

ويظهر الشريط، مجموعة من المسلحين من ميليشيات المعارضة السورية وهم يحتفلون باقتحام إحدى معسكرات الجنرال خليفة حفتر في ليبيا، وسط صرخات التكبير على عادتهم.

وعلقت صحيفة المرصد الليبية على الفيديو بالقول إنهم تابعون للواء السلطان مراد، وفيلق الشام، بقيادة شخص يدعى فهيم عيسى.

وأضافت الصحيفة أن المسلحين السوريين في الفيديو يظهرون خلف معسكر التكبالي بمنطقة صلاح الدين.

Ömer Özkizilcik@OmerOzkizilcik

And here you go:

Fighters of the formerly Pentagon-vetted Firka Muattasim fighting in against warlord Hafter and mercenaries.

A bold move which may help to facilitate strong bonds btw revolutionaries in the ME & secure the legitimate government of Libya.

فيديو مُضمّن

Ömer Özkizilcik@OmerOzkizilcik

A second video of fighters from the / in .

Their fighting capabilities will surely help the against mercenaries on the frontlines of Tripoli.

فيديو مُضمّن

وكانت مصادر متقاطعة قد أكدت الأسبوع الماضي، أن ميليشيات المعارضة السورية الموالية لأنقرة تقوم بتجنيد متطوعين في سوريا للقتال في ليبيا، كقوات رديفة للجيش التركي لقاء مبالغ مادية كبيرة.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، قد ذكر، الخميس، أن الفصائل المسلحة الموالية لتركيا افتتحت مراكز لتسجيل أسماء الأشخاص الراغبين بالذهاب للقتال في ليبيا.

كما نعى نشطاء المعارضة مؤخراً، عنصرين من الميليشيات الموالية لتركيا، وهما (أبو علي الذيفاني) و(أبو يوسف بشارة)، وهما من منطقة حرستا بريف دمشق، قائلين إنهما قتلا في العاصمة الليبية طرابلس الغرب، أثناء «نصرة إخوتهم المجاهدين ضد الغزو الروسي».

وأعلنت أنقرة أنها تلقت طلباً رسمياً من حكومة فايز السراج لدعمها عسكرياً بمواجهة قوات الجنرال خليفة حفتر. وأعلنت مصادر رسمية أن رئاسة البرلمان وجهت دعوة لأعضائه لعقد جلسة استثنائية يوم الخميس لبحث الطلب الليبي والتصويت عليه.

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