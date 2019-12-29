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بسبب التظاهرات وزارة النفط تعلن ايقاف حقل الناصرية النفطي بشكل مؤقت

اعلنت وزارة النفط ان عمليات الانتاج والتصدير لم تتاثر بفعل الاحداث الراهنة في البلاد وان معدلاتها محددة ضمن السقف الذي تم تحديده بقرار تخفيض الانتاج الذي اقرته “اوبك ” .

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عاصم جهاد ان الوزارة اوقفت عمليات الانتاج في حقل الناصرية بشكل مؤقت لعدم تمكن موظفي الحقل من الوصول الى اماكن عملهم بسبب قطع الطريق من قبل المتظاهرين المطالبين بالتعيين ، مشيراً الى ان عملية الايقاف لم تؤثر على عمليات الانتاج والتصدير التي سيتم تعويضها من شركة نفط البصرة لاسيما مايتعلق في سقف الانتاج المحدد من ” اوابك ” .

واشار جهاد الى ان انتاج الحقل يتراوح بين (80 -85 ) الف برميل باليوم ويتم تطوير الحقل بالجهد الوطني من قبل ملاكات القطاع النفطي في شركة نفط ذي قار والجهات الساندة لها .

واضاف المتحدث الرسمي ان الوزارة وبتوجيه من السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر عباس الغضبان وفرت اكثر من (1000 ) فرصة عمل لاهالي المحافظة من الخريجين العاطلين عن العمل بالتنسيق مع ادارة المحافظة .

ويذكر ان شركة نفط ذي قار تضم حقول الغراف (100 ) الف برميل وحقل الناصرية وحقل الصبة

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