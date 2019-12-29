بعد اتهامه طهران بشن هجوم على قاعدة (كي-1).. الآلوسي لبومبيو: ماذا تنتظر؟

اتهم النائب السابق، مثال الآلوسي، السبت، الحكومة الايرانية بشن هجوم على قاعدة عسكرية في كركوك تضم قوات اميركية، موجها سؤاله لوزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو.. “ماذا تنتظر؟”.

وقالا الآلوسي في تغريدة له على تويتر اليوم (28 كانون الاول 2019) تابعها ديجيتال ميديا ان ار تي، “مايك بومبيو.. الايرانيون يهاجمونكم مرة أخرى، أسفر هجوم صاروخي في شمال العراق عن مقتل متعاقد أميركي وجرح العديد من الأفراد العسكريين، يوم امس الجمعة.. ماذا تنتظر؟”.

وكانت خلية الاعلام الامني قد اعلنت في بيان مقتضب ان “عددا من القذائف سقط داخل معسكر K1 في محافظة كركوك”، دون ذكر اي تفاصيل اخرى.

واعلن مصدر امني طلب عدم الكشف عن اسمه في وقت لاحق، أن “القذائف سقطت على مستودعات تابعة للقوات الأميركية داخل المعسكر”.