تطور نادر في طقس العراق يستمر لعدة أيام

تشير توقعات حالة الطقس، السبت، إلى استمرار فرص هطول الأمطار على مناطق متفرقة من مدن شمال العراق، مع جفاف نسبي في وسط وجنوب البلاد، عدا تقلبات وقتية غير مؤثرة.

جاء ذلك في تدوينة للمتنبئ الجوي الأقدم في مطار البصرة الدولي صادق عطية، نشرها على حسابه بالـ “فيسبوك”، اليوم، (28 كانون الأول 2019)، قال فيها: “في تطور دراماتيكي نادر، عزل تام للكتلة الباردة المتواجدة في طبقات الجو العليا المرافقة لمنخفض جوي قطبي متواجد حاليا في اجواء شرق المتوسط ، بسبب تمركز المرتفع الجوي الأطلسي فوق اوروبا بقيم ضغط تصل الى 1040 مليبار” .

وأضاف عطية، ان “هذا العزل سيجعل المنخفض يراوح ويدور في مكانه، ويسبب استمرار هطول الأمطار والحالات الجوية على سواحل بلاد الشام وشمال العراق لعدة ايام (ربما لغاية نهاية الشهر الحالي وبداية السنة المقبلة )”.

وتابع المتنبئ الجوي، “اما نهايته او استمراره فيحدده شرطان مهمان:

الاول: ان يتلاشى بسبب قطع الامداد البارد عنه لكون هذه المنخفضات تستمد قوتها من اوروبا .

الثاني: ان يأتي منقذ له، وهو منخفض اخر او امداد بارد ينحدر ليسحبه شمالا او يقوم بتغذيته وتقويته ليستمر بعطاءه، وهذا ماسيحصل فعلا يوم 31/ كانون الأول حينما تأتي امدادات من جهة تركيا لتسمح له بالحياة لفترة اطول، بل وجعله يتموضع اكثر مبتعدا نحو وسط البحر المتوسط وشمال مصر وليبيا يوم 1/1، فتكون نهايته مؤقتا يوم 1/1 بالنسبة لنا ولبلاد الشام ايضا، بسبب مرتفع شبه مداري علوي يسبب استقرارا مؤقتا في الاجواء، ومن جانب آخر يعني تحسن الحالة الجوية والامطار وتأثيره على شمال افريقيا وجنوب اوروبا في حال لو كانت الظروف السطحية مناسبة”.

وخلص عطية إلى القول ان “فرص الهطول تستمر على بلاد الشام ومناطق متفرقة من مدن شمال العراق والاردن لعدة ايام، مع غزارة متوقعة غرب سوريا وشمال لبنان، وجفاف نسبي في وسط وجنوب العراق، عدا تقلبات وقتية غير مؤثرة” .