وانقسم المتابعون بين مؤيد ومعارض، إذ، تداول البعض مقطع فيديو للشاعرة الإماراتية، خلال حفل عقد قرانها، ووجهوا لها انتقادات لملاحظتهم علامات التقدم في العمر عليها أكثر من زوجها.
عدد من المشاهير في حفل زفاف نجاح
وبدت واضحة ضخامة الحفل من حيث القاعة التي شهدت الزفاف، فيما ظهر في الفيديو زوجها وهو يحملها ويتراقص بها وسط القاعة. وحضر حفل زفاف نجاح المساعيد عدد من المشاهير، من أبرزهم الإعلامية الأردنية فادية الطويل، والتي حرصت على نشر صورة تجمعها بالعروس، وهنأتها على هذا الزواج.
وقامت نجاح المساعيد، بنشر مقطع فيديو من الحفل عبر حسابها على موقع “تويتر”، أظهر جلسة تصويرهما، وكواليس ما قبل الحفل ودخولها القاعة بمرافقة إحدى الفرق الغنائية.
زفاف الشاعرة الإماراتية نجاح المساعيد على ضابط أردني تكبره بـ 16 عامًا
وانقسم المتابعون بين مؤيد ومعارض، إذ، تداول البعض مقطع فيديو للشاعرة الإماراتية، خلال حفل عقد قرانها، ووجهوا لها انتقادات لملاحظتهم علامات التقدم في العمر عليها أكثر من زوجها.