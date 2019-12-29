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زفاف الشاعرة الإماراتية نجاح المساعيد على ضابط أردني تكبره بـ 16 عامًا

احتفلت الشاعرة والإعلامية الأردنية – الإماراتية نجاح المساعيد، بزواجها من ضابط الشرطة الأردني عامر السردي. وقد أثارت صور وفيديوهات حفل الشاعرة، ردود فعل واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث إنّ نجاح المساعيد تكبر زوجها بـ 16 عامًا، وأنها تزوجت من قبل ولديها أطفال، لكن لم تتوقف حياتها عن هذا النقطة، بل بدأت حياة جديدة يبدو أنها سعيدة من خلالها، وسيطرت تعليقات المتابعين الإيجابية على صور وفيديوهات الحفل، التي انتشرت عقب إنتهائه وجميعها كانت تدعم الإعلامية الأردنية.

وانقسم المتابعون بين مؤيد ومعارض، إذ، تداول البعض مقطع فيديو للشاعرة الإماراتية، خلال حفل عقد قرانها، ووجهوا لها انتقادات لملاحظتهم علامات التقدم في العمر عليها أكثر من زوجها.
عدد من المشاهير في حفل زفاف نجاح
وبدت واضحة ضخامة الحفل من حيث القاعة التي شهدت الزفاف، فيما ظهر في الفيديو زوجها وهو يحملها ويتراقص بها وسط القاعة. وحضر حفل زفاف نجاح المساعيد عدد من المشاهير، من أبرزهم الإعلامية الأردنية فادية الطويل، والتي حرصت على نشر صورة تجمعها بالعروس، وهنأتها على هذا الزواج.
وقامت نجاح المساعيد، بنشر مقطع فيديو من الحفل عبر حسابها على موقع “تويتر”، أظهر جلسة تصويرهما، وكواليس ما قبل الحفل ودخولها القاعة بمرافقة إحدى الفرق الغنائية.

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