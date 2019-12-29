سائرون: لا نتبنى أو ندعم أي مرشح لرئاسة الوزراء

اعلنت كتلة سائرون النيابية، تبنيها “المعارضة” تحت قبة البرلمان، فيما أكدت انها لن تكون طرفا في اختيار او تبني او دعم اي مرشح لرئيس الوزراء القادم. وقال المتحدث الرسمي باسم الكتلة النائب حمد الله الركابي، في بيان تلقت (المدى)،

نسخة منه، إنــه “نتيجة للوضع الراهن الذي يمر به العراق وتجنبا لأية تفسيرات جانبية بعيدة عن الحقيقة واحتراما لارادة المتظاهرين وعدم الدخول في اية تنافسات سياسية لا تنتج حلولا مفيدة، تعلن كتلة سائرون النيابية استمرارها في تبني المعارضة الايجابية البناءة تحت قبة البرلمان وانها لن تكون طرفا في اختيار او تبني او دعم اي مرشح لرئاسة مجلس الوزراء القادم”.

واضاف الركابي، أن “هذا الموقف ناتج عن قناعة تامة بضرورة الابتعاد عن التشابك السياسي مع اي طرف او جهة لتجنيب البلاد المنزلقات الخطيرة التي يحذر منها السيد القائد مقتدى الصدر حرصا منه على مستقبل العراق وأمنه وسلامة شعبه”. ودعا الركابي، “جميع القوى السياسية لأن تكون مواقفها واضحة”، مشددا على ان “تضع مصلحة العراق فوق كل الاعتبارات”. واعتبر صالح محمد العراقي المقرب من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، يوم الجمعة، عدم رد المتظاهرين على المرشحين الثلاثة الذين طرحهم “رفضا منهم”، فيما دعا كتلة سائرون الى عدم تبني اي مرشح وسلوك منهج “المعارضة الشعبية البناءة”.

وكان الصدر قد طرح اسماء مدير جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي، ورئيس هيئة النزاهة السابق رحيم العكيلي، وعضو البرلمان الحالي فائق الشيخ علي.