شريهان تحتفل بالكريسماس بصور وفيديو من داخل منزلها بدون مكياج

احتفلت الفنانة شريهان بأعياد الميلاد، وشاركت جمهورها عبر حسابها بموقع إنستقرام صورة لة لها من داخل منزلها بجوار شجرة الكريسماس، كما نشت مقطعا مصورا للشجرة وهي تضيء، وأطلقت أمنياتها للعام الجديد.

شيريهان تحتفل بشجرة الكريسماس من داخل منزلها

شيريهان هنأت جمهورها بمناسبة أعياد الميلاد، متمنية للجميع السلام والحب والفرح، وظهرت في الصور بملابس منزلية ودون مكياج تقريبا وعلقت قائلة: أتمنى لكم عيد ميلاد مجيد.. الله يبارك موسم أعيادكم بكل السلام والحب والفرح.

يذكر أن شريهان تنتظر عاما استثنائيا بعدما كشفت للمرة الأولى عن قرب إذاعة أول عرض مسرحي من المقرر أن تعود به إلى جمهورها بعد فترة غياب طويلة بسبب المرض، مؤكدة أنها قامت بالانتهاء من التصوير وراضية تماما عن العرض ولكنها مثل جمهورها لا تعرف الموعد النهائي لعرضه، لأن تحديد الموعد يخضع لحسابات مالية ما بين الشركة المنتجة والقناة الفضائية صاحبة الحقوق الحصرية للعرض.

شريهان أكدت أن عودتها إلى جمهورها مجرد رد جميل على هذه المحبة وقالت في تغريدة عبر تويتر: هذا أنا .. أتنفس وأعيش بالفن بكم ومنكم ولكم، وكما يليق بالفن المصري وحضرة المتفرج في كل الدنيا.

وأضافت تعليقا على مقطع فيديو للإعلامي عمرو أديب وجه فيه التهنئة لشريهان بمناسبة يوم ميلادها: أسعدت قلبي وأبكيته من السعادة. انا بالفعل أنجزت عمل عظيم بدون أي تنازل يليق بحبكم وتقديركم ودعائكم ومكانتي التي وضعتوني أنتم فيها.

تحديد موعد إذاعة المسرحية مسئولية القناة الفضائية

وتابعت قائلة: والقرار الآن هو عند الشركة المنتجة العدل جروب وكما قال لي الأستاذ المحترم جمال العدل والأستاذ مدحت لعدل أن وقت العرض سيتحدد من القائمين على قناة ال DMC واتمنى اتمنى ان يخرج للجمهور ويقطع أو ينتهي هذا الإنتظار ولتشفى شريهان بإسعاد الجمهور.. أشكركم وسامحوني وأعدكم قريباً بما يليق بكم، فأنا عائده لأرد بعض جميلكم وأقبل جبينكم فقط.

ثم وجهت تغريدة عامة لكل مهنئيها قالت فيها: كل ثانية في عمري بحبكم أكتر وبعيش بيكم أكتر .. أنا مش لاقيه كلام أعبر فيه عن حبي وتقديري وسعادتي .. قلبي بيشكركم جميعاً .. شكراً لكل إنسان فنان مبدع أسعد قلبي في يوم عيد ميلادي .. حبكم حياة.

شريهان تعاقدت على تقديم 13 مسرحية

يذكر ان تعاقد شريهان مع شركة العدل جروب جاء بعد غياب 15 عاما عن الوسط الفني لأسباب صحية، وكان من المقرر أن تقدم شريهان 13 مسرحية استعراضية مصورة عن شخصيات نسائية أثرت في التاريخ من بينهن الممثلة والمغنية الأمريكية مارلين مونرو، ومصممة الأزياء الفرنسية كوكو شانيل، ورابعة العدوية وحتشبسوت وأنديرا غاندي، وتم التعاقد على عرضها حصريا على شبكة قنوات DMC المصرية، وكان من المقرر البدء في اذاعتها ضمن سهرات موسم دراما رمضان 2018، ولكن لم يتم تسويقها حتى الآن.

وكشف الكاتب مدحت العدل مؤخرا عن تغييرات طرأت على مشروع عودة الفنانة شريهان إلي عالم الفن، مؤكدا أن المشروع تقرر اختصاره إلى أربعة عروض مسرحية كحد أقصى، وأن مسرحية واحدة تم تصويرها بالفعل عن أيقونة الموضة كوكو شانيل، واكتملت التحضيرات لتصوير مسرحية أخرى عن مارلين مونرو، ووعد بأن المسرحيات التي سيتم تصويرها لن تقل فنيا عن مثيلاتها في أمريكا.