صحة الكرخ / تجدد الوقفة الاحتجاجية لموظفي الدائرة لادانة التهديدات التي يتعرض لها مدير عام الدائرة

جددت الملاكات الطبية و الصحية و الادارية و الفنية التابعة لدائرة صحة بغداد الكرخ الوقفة الاحتجاجية للتعبير عن استيائهم و ادانة التهديدات بشأن ما يتعرض له مدير عام دائرة صحة بغداد الكرخ الدكتور (جاسب لطيف علي الحجامي) لمجموعة من التهديدات المباشرة و الاعتداءات المتكررة من قبل بعض الاشخاص و المجموعات التي تقوم بمحاربة الاشخاص و المدراء المخلصين و المتفانين في عملهم

و تم القاء بيان الاستنكار اثناء الوقفة الاحتجاجية الذي ادان التهديدات بعد الحصول على مجموعة من الوثائق من القوات الامنية التي اكدت عن وجود محاولات للقيام بعمليات اعتداء او اغتيالات بحق مدير عام دائرة صحة بغداد الكرخ

و اكد معاون المدير العام للشؤون الادارية الصيدلاني (علي البلداوي) ” ان الاعتداءات و التهديدات المستمرة التي يتعرض لها مدير عام دائرة صحة بغداد الكرخ جائت نتيجة لمواقفه الصريحة و الشجاعة في الثبات في خدمة ابناء الشعب و القوات الامنية و المتظاهرين

و عبر المشاركون من ملاكات الدائرة و المؤسسات الصحية عن رأيهم في المدير العام مؤكدين ” أن الدائرة شهدت تقدما ملحوضا في كافة النواحي و عملت على خدمة الشرائح التي ترعاها خلال مدة وجوده فيها وهو الأمر الذي دفع بالمغرضين و الحاقدين عليه بالتربص له بالسوء و التهديد و الاعتداء ” مؤكدين ان الاساءة و التهديد و الاعتداء عليه مرفوضة تماما ”

و من الجدير بالذكر ان الحجامي تعرض للعديد من محاولات الاغتيال و التهديدات خلال فترة تسنمه منصب مدير عام دائرة صحة بغداد الكرخ .