صراخ الحوت في الماء ام ابواق السماء..!!

د. حسن خليل حسن

مركز علوم البحار – جامعة البصرة

يبدو ان المسلمين هم اكثر الناس تفاعلاً مع الرسائل التي تصلهم، ربما يحدث ذلك بسبب التفكير الوجداني الذي يرافق قناعاتهم الراسخة بعالم الغيب…، ومؤخراً انتشرت بشكل لافت مقاطع فيديو حول اصوات تنطلق من سواحل البحر ووصفت على انها (ابواق السماء) او (صوت الحوت الازرق)، وعللوا تلك الاصوات باقتراب حدوث امرٍ كارثي..!!، وعند البحث في الادبيات العلمية عن سر الصوت الذي نُشرت حوله مقاطع مصورة في عدة سواحل عربية على البحر المتوسط (المغرب- تونس – الجزائر- ليبيا- مصر) نراه يتزامن مع ظهور الحيتان في هذه السواحل حديثاً بفعل التغيرات المناخية التي ظهرت بوادرها مؤخراً، والاصوات التي يسمعها الانسان في الطبيعة تصدر من اكثر من مصدر على الارض، فالصوت هو من اكثر الوسائل التعبيرية في الكون واكثرها معنىً ودلالة ولا يكاد يخلو موجود او كائن من الصوت الخاص به، فمن الممكن ان تكون الاشياء عمياء لكن من المستحيل ان تكون بكماء… وبالنسبة لأصوات الحيوانات فهي اكثر الصفات شيوعاً في عالم الاحياء، ولهذا تعددت المسميات اللغوية لها واصبح لكل حيوان اسم صوت خاص به لا يشبهه مسمى لصوت حيوان آخر.

والحوت ليس هو الحيوان الأعلى صوتاً في مملكة الاحياء لكن الاهتمام به يأتي من انه يطلق صوت شبه متواصل يشبه العبارات الكاملة عند اطلاق الترانيم البشرية، وربما الاهتمام بأصوات الحيوانات البحرية يعود الى امتلاء المحيط بمقطوعات صوتية صاخبة تستخدمها الكائنات البحرية لضعف انتقال الضوء والرائحة عبر الماء، وينتقل الصوت عبر الماء اسرع من انتقاله في الحيز الجوي فسرعة انتقال الصوت في الهواء حوالي 340 متر/ثانية بينما سرعة انتقاله في الماء تصل الى 1450 متر/ثانية بما يعادل اكثر من 4 اضعاف، وما يميز اصوات الحيتان انها تقطع مسافات طويلة جداً فمن الممكن لأصوات الحيتان أن تقطع مسافة هائلة تصل إلى 479 ميلاً عبر مياه المحيط، وللحيتان والدلافين سمات ميزتها عن باقي الاحياء البحرية وربما كانت طريقة سباحتها وقدرتها على التفاعل مع المخلوقات الاخرى وبالاخص البشر هو ما دفع بعض المؤسسات العسكرية لاستغلالها في اغراض عسكرية فقد وضعت الولايات المتحدة برنامج الثدييات البحرية التابعة للبحرية الأمريكية لكشف الالغام ومواجهة الهجمات البحرية في اعماق البحار والمحيطات ومنها ما حدث في حرب الخليج الثانية، كما درّب الجيش الروسي

حوت البيلوغا للتجسس على النشاط العسكري البحري لبعض الدول الحليفة للناتو في القطب الشمالي واظهر برنامج الروسي قدرة تلك الحيتان على كشف التجسس البحري بل والقدرة على تفخيخ ومهاجمة سفن الاعداء .

والحيتان هي اكبر الاحياء الثديية في العالم(الحوت الأزرق أكبر الثدييات المعروفة إذ يصل طوله إلى 27 مترا ووزنه 130 طنا) والحوت الأحدب (يصل طوله 12 مترا ووزنه ثلاثين طنا)، هي تمتلك رئتين للتنفس وتتكاثر بالولادة، وتُرضع صغارها، ولديها القليل من الشّعر، وللحوت جهاز تنفسيّ فريد من نوعه، يُتيح له البقاء فتراتٍ طويلةً تحت الماء دون أخذ الأكسجين، وربما تكون طريقة تنفس الحيتان هي محور عملية اطلاق الصوت الخارج منها اذ انها بالرّغم من أنّها تعيش في الماء إلا أنّها تتنفّس الهواء الجويّ كباقي الثّدييات، وتُدخل الهواء وتُخرجه عبر فتحة أو اثنتين وذلك حسب نوع الحوت، وتوجد هذه الفتحة على قمة رأسه وتُسمّى فتحة النّفث، وعندما يصعد الحوت إلى سطح الماء يُخرِج الهواء الغنيّ بثاني أكسيد الكربون من فتحة النفث، ويمكن مشاهدة الرّذاذ الضّبابيّ الذي يخرج من فتحة النّفث من مسافات بعيدة، ثمّ يملأ الحوت رئتَيْه بالهواء النقيّ ويغوص من جديد ولأنه يمتلك حبالاً صوتية فهي تصدر صوتاً عند تحركها بالهواء الداخل الى الرئتين، وهنالك مجموعات من الحيتان (حوت العنبر والحوت الأحدب والحوت الأزرق، تنتج سلسلة من الأصوات المتكررة بترددات مختلفة معروفة باسم أغنية الحوت بهدف التواصل لأسباب الطعام او التزاوج، اذ يعد التواصل امر لابد منه لان الحيتان لا تعيش في قُطعان كبيرة بل اما تكون فرادى او على شكل تجمعات صغيرة، ويكرر الحوت تلك الاصوات مرارًا وتكرارًا لمدة دقيقتين إلى أربع دقائق وقد تستغرق 30 دقيقة أو أكثر ، وربما تكررت لساعات طويلة.

ووفق مقاييس الصوت على الارض فإن نداءات الحوت أعلى من صوت محرك طائرة نفاثة عند الإقلاع، ويعبر المختصون عن قوة ذلك الصوت بان الحوت الأزرق اذا عطس في جانب يمكن سماعه على الجانب الآخر من العالم، إذ تصل شدة صوت الحوت إلى مستوى مذهل يربو على 188 ديسيبل (يمثل الديسبل الواحد زيادة حقيقية في قدرة الصوت تعادل 1/26 مرة)، وإن الاصوات التي يصدرها حوت العنبر للتواصل مع أقرانه أعلى من ذلك إذ تبلغ نحو 230 ديسيبل(الديسبل وحدة قياس شدة الصوت او ضغطه ما يمكن ان تتحمله الاذن البشرية)، فصوت محرك الطائرة النفاثة : 140 ديسيبل)، ولتقريب

ذلك فان الاصوات في غرفة هادئة حوالي 40 ديسيبل، ولكن إذا بلغ مستواه 70 ديسيبل، فإنَّه يُعتبر صوتًا مُزعجًا).

ولكون حادثة الصوت عند السواحل العربية اخذت بُعداً جماهيرياً واسعاً فقد سارعت وكالة الغد وقناة العربية لتقديم دلائل تنفي هذا الامر بالاستناد الى وزارة البيئة المصرية التي قالت ((ان الفيديوهات مصطنعة وانها ناتجة من تركيب الصوت على المقاطع المصورة)) واستندت الى ان اصوات الحيتان لا يمكن سماعها الا بأجهزة خاصة، وان الانسان غير قادر على سماع صوت الحوت لان تردده من 20 هيرتز (اي 20 اهتزازة في الثانية) إلى 24000 هيرتز (أي 24 ألف اهتزازة في الثانية)، علماً أن الأذن البشرية السليمة تسمع جميع الترددات من 20 إلى 20000 هيرتز)، ولان أصوات الحيتان الحقيقة تحت الماء تتميز بانخفاض ترددها لمستويات يصعب على البشر سماع معظمها إلا من خلال أدوات علمية مُتخصصة لتسجيلها وتكبيرها لمستويات تتناسب مع القدرات السمعية للبشر، وهذا معناه اننا لانسمع جميع اصوات الحيتان والحيوانات البحرية الاخرى الا اذا استخدمنا أدوات واجهزة مُتخصصة تدعى (الهايدروفونات) لتسجيلها وتكبيرها لمستويات تتناسب مع القدرات السمعية للبشر، وهنا يمكننا معارضة هذا الرأي لان اقتراب الحوت من سطح الماء او صعوده للسطح الماء وهو امر معتاد يجعل من هذه القاعدة ضعيفة، اذ اظهر تصوير في امريكا واوكرانيا وغيرها امكانية سماع اصوات الحوت الازرق قرب الشاطئ خصوصاً مع سباحته قرب السطح وقيامه بالحركات البهلوانية المعروفة عن هذا الحيوان الاجتماعي .

ام بالنسبة لاحتمال اطلاق الصوت بسبب خوف الحيتان من احداث خطرة كالكوارث الطبيعية كما ورد ذلك في تفسيرات الكثير بان اصوات الحيتان التي توحي بنداءات الخوف والاستغاثة تنذر بحدوث امر عظيم كالزلزال البحري او كارثة وشيكة على الارض، ويبدو ان هذا الامر ليس له اساس ولو كان ذلك حقيقاً لحدث مثل هذا الامر في سواحل اليابان وشرق اسيا قبل تسونامي.

ودينياً يبدو ان لا اصل لوجود ارتباط بين اصوات الحيوانات المائية كالحيتان وغيرها والعلامات الدينية الكبرى على الارض، اذ لم يرد في التراث الاسلامي المعتمد لدى الفرق الاسلامية الكبيرة مثل هذا الامر، واذا كان هذا الامر دليل على قُرب حلول آلاخرة فان الآخرة قريبة ينبغي أن نستشعر قربها، اذ يقول الله جل وعلا في كتابه المجيد ’اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة مُعرضون‘..”

وبحسب احدث وجهات النظر فان ظاهرة اقتراب الحيتان من الشواطئ امر معروف ومتكرر علماً انه يتنفس الهواء الجوي اللازم لجهازه الرئوي (وتشير الابحاث التاريخية ان الحوت اصله حيوان ارضي ويعللون ذلك لوجود رئات التنفس لديه، كما ان تأثير اختلاف الضغط في المياه الساحلية يتسبب بعبء جسدي على الحيتان قرب الشواطئ، وكردة فعل يصدر هذا الصوت، وربما تفقد بعض الحيتان والاسماك الاخرى حياتها قرب السواحل وهذا ما يوضحه تكرار ظاهرة انتحار الحيتان وقد حدثت تلك الظاهرة في ام قصر العراقية خلال السبعينيات، وحتى مع هذه التكهنات فيمكن لاحدنا ان يربط بين احداث صوت الحيتان قرب سواحل البحر المتوسط وبين ما لحقها بعد 6 ايام من تحذير نشرته وكالة ناسا في 25 كانون اول الجاري حول زلازل عنيفة محتملة على صدع البحر الميت، وهنا نستدرك بالقول هل زوّدنا الخالق العظيم بأدوات انذار طبيعية قبل حدوث الكوارث، وهل سنتمكن في المستقبل القريب من فهم لغات الاحياء ونفك شفرات عالم مليء بالضجيج بلغات لم نفهمها لحد هذه اللحظة..!!

