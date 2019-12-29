صور: ابنة عمرو دياب تكشف عن صورة حبيبها لأول مرة

خطفت كنزي ابنة الفنان عمرو دياب، أنظار الجميع طوال ليل أمس بعدما باغتت متابعيها بنشر أول صورة لها برفقة حبيبها صور عبر خاصية الاستوري على حسابها الشخصي بموقع انستقرام، وتبدو الصور للثنائي من على ظهر مركب صغير وداخل جزيرة علما أن كنزي متواجدة حاليا في مصر وكشفت عن زيارتها لشارع خان الخليلي الشهير؟

كنزي تنشر أول صورة مع حبيبها

كنزي نشرت صورة لها مع شاب أسمر يتبادلان نظرات الإعجاب، علقت عليها قائلة: “Love You – بحبك”، وفي صورة أخرى ظهر الشاب يطوقها بذراعيه، وسبق أن نشرت كنزي صورة لنفس الشاب من رحلة سفارى دون أية تعليقات.

يذكر أن كنزي البالغة من العمر 20 عاما وصلت إلى القاهرة ولكنها لم تظهر برفقة والدتها زينة عاشور حتى الآن، كما لم تنشر أية صورة تجمعها بوالدها النجم عمرو دياب، وسبق أن كشفت زينة الزوجة الرسمية الثانية للنجم عمرو دياب عن تواجدها في القاهرة، بجلسة تصوير بملابس شرقية بعدسة مصور دياب كريم نور، الذي قام سابقا بعمل جلستي تصوير للنجمة دينا الشربيني، وحرصت زينة على توجيه الشكر لكريم لأنه جعلها تبدو بأفضل صورة ممكنة حسب وصفها، كما وجهت الشكر لمصممة القفطان.

زينة ظهرت في جلسة التصوير بدون أولادها من عمرو دياب عبدالله وكنزي وجنا، كما لم تنشر صورا خاصة لها من كواليس سهراتها في مصر عدا صورة واحدة لمقاعد فارغة، ولم يعرف بعد هل ستنتظر عودة عمرو دياب من الرياض بعد مشاركته في مهرجان “ميدل بيست” MDL Beast Festival يوم 21 ديسمبر الجاري، أم تستكمل جولتها السياحية التي بدأت مؤخرا من باريس، خاصة وأنها علقت على الصور قائلة إنها لا تطيق الانتظار وتريد أن تواصل الاكتشاف والتواصل.

زينة عاشور ترفض إعلان طبيعة علاقتها بعمرو دياب

يذكر أن زينة عاشور ترفض حتى الأن حسم طبيعة علاقتها بوالد أطفالها عمرو دياب، فلا تؤكد استمرار الزواج كما تدخلت لحذف معلومة نشرها قريب لها حول حدوث الطلاق، كما رفضت التعليق على علاقة زوجها بالفنانة المصرية دينا الشربيني، وتفضل أن تشارك جمهورها لقطات من حياتها مع الأصدقاء ما بين لندن وأمريكا، وتظهر مع دياب في المناسبات الرسمية التي تخص أولادها فقط.

وسبق أن وجهت زينة عاشور رسالة تحذيرية إلى ابنائها الثلاثة عبدالله وجنا وكنزي، طالبتهم فيها بالتعايش مع الأوضاع الجديدة، والمحت بطريقة غير مباشرة لوجود معلومات جديدة عليهم مواجهة العالم الجديد وفقا لمعطياتها.

الرسالة الغامضة يبدو أنها ليست موجهة للأولاد الثلاثة عبدالله وجنا وكنزي فقط، ولكنها تمهيد لمتابعي زينة عاشور بوجود معلومات جديدة تخص العائلة سيتم الكشف عنها قريبا، خاصة وأنها نشرتها عبر خاصية الستوري بحسابها بموقع إنستقرام وقالت فيها: العالم الجديد لا يعيدك لما كنت تعرفه.. لكن لما يمكنك فعله مع ما تعرفه.