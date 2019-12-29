صور: مي عمر بفستان زفاف قيمته 15 مليون دولار و7 فساتين من إلهام رجاء الجداوي

توج مصمم الأزياء المصري هاني البحيري العرض رقم 100 في مشواره بعالم الموضة المصرية والعالمية، بتقديم النجمة مي عمر بفستان زفاف مرصع بالألماس والأحجار الكريمة تقدر قيمته بأكثر من 15 مليون دولار، ليعيد إلى الأذهان تجربة ظهور النجمة اللبنانية نيكول سابا العام الماضي بفستان زفاف آخر قدرت قيمته بأكثر من 200 مليون جنيه مصري.

مي عمر بفستان زفاف قيمته 15 مليون دولار

العرض السنوي لمصمم الأزياء هاني البحيري أقيم بالقاعة الكبرى لفندق الريتز كارلتون وقدم خلاله البحيري ١٠٠ سواريه وفستان زفاف على أحدث خطوط الموضة العالمية لعام ٢٠٢٠ وظهرت في بداية العرض ديانا حامد ملكة جمال مصر للكون مرتدية فستان زفاف، كما صمم البحيري ونفذ ٧ سواريهات تحمل فكرة ورؤية للفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، مخصصة للنساء فوق سن الـ ٤٠.

مي عمر بفستان الزفاف في حضور حماتها

حضر العرض الدكتورة صبورة السيد والدة المخرج محمد سامي زوج مي عمر، لطيفة التونسية، وائل جسار، وصفية العمري، أحمد زاهر وحرمه هدى وابنتهما ليلي، صابرين، داليا البحيري، هاني شاكر وحرمه نهلة، محمد ثروت وحرمه، نرمين الفقي، هاني رمزي وحرمه، إيهاب فهمي، فيفي عبده، ماجد المصري وحرمه، هبة السيسي، مني عبد الغني.

وائل جسار قدم الفقرة الغنائية المصاحبة لعرض الأزياء

وتخلل العرض فقرة غنائية للنجم اللبناني وائل جسار الذي حضر بصحبة مدير أعماله بمصر تامر عبد المنعم وقدم خلاها عدد من أغانيه الرومانسية المميزة منها ” مشيت خلاص ” ،” غريبة الناس” والتي شهدت تفاعل كبير داخل القاعة .

ساهم في العرض خبير التجميل محمد الصغير الي وضع لمساته التجميلية علي العارضات خلال الديفيليه، ورفيق انطوان العضو المنتدب لمجوهرات Sarana، سامح جاب الله رئيس مجلس إدارة شركة Sarana ايمن طعيمة، المدير التنفيذي لشركة نوكس العالمية لمستحضرات التجميل، عادل سالم مؤسس ومدير مجموعة سالم التا مودا ،شركة “مواهب” للتصوير ،جيسي ناصف الاستايلست ومصممة الأزياء المشرفة على تصميمات قطع الفرو.

نيكول سابا قدمت نفس الفكرة العام الماضي

يذكر أن مصمم الأزياء المصري هاني البحيري، قدم نفس الفكرة العام الماضي مستعينا بالنجمة نيكول سابا، وأعلن وقتها أن فستان الزفاف الذي ارتدته النجمة اللبنانية وقدر ثمنه بأكثر من 10 ملايين دولار “غير معروض للبيع”، وأشار إلي أن كلفة الفستان بغير المجوهرات ستبدو عادية جدا، لافتا إلي أن المجوهرات “أصلية” وتم وضعها على الفستان في آخر يوم قبل ارتداءه وسط حراسة أمنية مشددة!!

نيكول سابا من عرض عام 2018

وأضاف أنه حاول الترويج للصناعة المصرية أمام العالم من خلال هذا الفستان وعبر الترويج لشركة المجوهرات، لأن شعار المعرض كان ترويجا لحملة “البس المصري وافتخر”، واستدعاء النجمة نيكول سابا لتقديم هذا الفستان كان رسالة لعاشقات التسوق من بيروت بأن النجمات اللبنانيات لا يمانعن في ارتداء المنتج المصري.

وأشار إلى أن مشاركة نجمة لبنانية وهي نيكول سابا في الترويج لمنتج مصري، كان سببا في إثارة موجة من الجدل والتشويق في الشارع المصري والتأكيد على أن التسوق متاح في مصر كما هو موجود في بيروت.