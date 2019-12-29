صور: وفاء الكيلاني في أحضان تيم حسن فما سر الدموع؟

جددت الإعلامية وفاء الكيلاني، الإعلان عن حبها لزوجها النجم السوري تيم حسن بنشر صورة جديدة لهما وهي بين أحضانه، واكتفت بوضع قلب أحمر كعادتها بدون تعليقات مكتوبة، وتركت لمتابعيها الحق في وضع التعليقات المناسبة على الصورة الرومانسية، ولكن المفاجأة أن أغلب التعليقات لاحظت وجود دموع في أعين النجمين.

تيم حسن ووفاء الكيلاني في أحدث صورة رومانسية لهما

الصورة حصلت على 87 ألف ضغطة إعجاب في ساعات قليلة، ولكن توقف البعض أمام وجود أثر للدموع في أعين وفاء الكيلاني وزوجها تيم حسن، وانهالت التفسيرات فألمح البعض أن البكاء بسبب معرفة وفاء أنها حامل من تيم، بينما فسر البعض الآخر الدموع بسبب الأجواء الباردة في لبنان والتي تجبر العيون الحساسة على الدموع لتدفئة العين.

يذكر أن وفاء اعتادت نشر الصور الرومانسية مع زوجها تيم حسن من وقت إلى آخر لمواجهة الشائعات التي لا تتوقف وخاصة شائعة الوفاة، وسبق أن أكدت الكيلاني في اتصال خاص مع “سيدتي نت” أنها بخير ولا صحة لشائعة وفاتها برفقة زوجها إثر حادث إليم في مسقط رأسها بمدينة الإسكندرية.

يذكر أن أنباء تعرض تيم حسن وزوجته وفاء الكيلاني انطلقت من العاصمة السورية دمشق وتناقلتها وسائل الأخبار المحلية، ثم عرفت طريقها إلى مواقع التواصل الاجتماعي، وتمت إعادة تداولها أكثر من مرة دون كشف السبب كما تم تداول شائعة طلاق النجمين.