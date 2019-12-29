ضحايا في هجوم بالسلاح الأبيض يستهدف منزل حاخام يهودي قرب نيويورك

استهدف مهاجم مجهول، منزل حاخام يهودي بالسلاح الأبيض، في وقت متأخر ليل السبت قرب نيويورك.

وقال المجلس اليهودي الأرثوذكسي للشؤون العامة عبر تويتر: «ورد اتصال يفيد عن عملية طعن جماعي ضد منزل حاخام حاسيدي».

وأضافت المصادر أنه تم نقل خمسة أشخاص أصيبوا طعنا إلى مستشفيات محلية وجميعهم يهود حاسيديون، مشيرة إلى أن اثنين منهم في حال حرجة.

Mike Cernovich ✔@Cernovich *BREAKING NOW* Multiple people stabbed inside Rabbi Rottenberg Shul in Forshay (Monsey). Reports a black man armed with a knife began stabbing people. Credit – Monsey News.

من جهتها أفادت شبكة (سي بي إس) أن رجلا يحمل ساطورا اقتحم منزل الحاخام الواقع في مونسي على مسافة 50 كم إلى شمال نيويورك، حيث كان جمع من الناس يحتفلون بعيد الأنوار اليهودي (حانوكا).

وتمكن المهاجم من طعن ثلاثة أشخاص على الأقل من الموجودين قبل الفرار، وفق المصدر ذاته.

وتؤوي مونسي مجموعة كبيرة من اليهود.

وقالت مصادر من الجمعية اليهودية في منطقة وادي هيودسن، إن بين الضحايا ابن الحاخام، وأنه كان هناك عشرات الأشخاص في المنزل.