قراءة سريعة في منشورات وهابية (2)

صالح احمد الورداني

* الحكم الجديرة بالإذاعة من قول النبي (ص): بعثت بالسيف بين يدي الساعة

وهذا المنشور لإبن رجب الحنبلي المتوفي عام 795ه وكما هو واضح شديد الخطورة وشديد العشق للدماء ولا مجال فيه للحوار والاعتدال، أما قذائفه فتتمثل فيما يلي:

* أن الإسلام جاء بالسيف..

* أن السيف هو شعار الإسلام حتى قيام الساعة..

* أن الإسلام جاء بستة سيوف:

سيف على المشركين حتى يسلموا أو يأسروا..

وسيف على المنافقين وهو سيف الزنادقة..

وسيف على أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية..

وسيف على أهل البغي من المسلمين..

وسيف على أهل الردة..

وسيف على أهل البدع..

* أهل التوحيد والطاعة لله أحق بالمال من أهل الكفر..

* أهل الأهواء والبدع كلهم مفترون على الله..

* عقوبة المبتدع أغلط من عقوبة العاصي..

* من تشبه بقوم فهو منهم..

وهذا المنشور من أوله إلى آخره يقوم على أساس رواية منسوبة للرسول (ص) قامت على أساسها أحكام وتصورات ومفاهيم شديدة التطرف في مواجهة المخالفين من المسلمين وأصحاب الديانات الأخرى..