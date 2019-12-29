لقاء سويدان تعتزل الفن: قرار نهائي لا رجعة فيه

لقاء سويدان اعتذرت مؤخرا عن عدم المشاركة في في الجزء الثالث من مسلسل البيت الكبير

بعد أيام قليلة من اعتذارها عن عدم المشاركة ببطولة الجزء الثالث من مسلسل “البيت الكبير”، وإعلانها التفرغ لبعض المهام العائلية الخاصة، كشفت النجمة لقاء سويدان عن مفاجأة كبرى بإعلان اعتزالها الفن نهائيا مؤكدة أن قرارها لا رجعة فيه وأنها اتخذت القرار دون معاناة من الاكتئاب أو اليأس.

لقاء سويدان تكشف اسباب اعتزال الفن

لقاء كتبت رسالة حزينة عبر حسابها الشخصي على موقع الفيس بوك قالت فيها: بعد فترة طويلة من عدم القدرة على مسايرة التغيرات اللي بتحصل حوالينا قررت ما فضلش متأرجحة ما بين مبادئي وما أؤمن به وبين مهنة بحبها واشتغلتها من طفولتي لكن لم تعد تحكمها الموهبة ولا المعايير العادلة مهنة أصبحت عبء نفسي وعصبي على الفنان الذي يحترم فنه وذاته.

وتابعت قائلة: لذا قررت أن أترك التمثيل والغناء نهائيًا من الآن.. قرار لا رجعة فيه بإذن الله، وأضافت: ملحوظة أنا لا عندي اكتئاب ولا يأس وده مش قرار انفعالي.. أنا سعيدة بقدرتي على اتخاذ القرار ده.

لقاء حذفت رسالتها الحزينة بعد دقائق من نشرها، وأبقت على رسالتها الخاصة بالاعتذار عن عدم المشاركة في الجزء الثالث من مسلسل “البيت الكبير” وقالت فيها: جمهوري الحبيب اعتذرت عن تقديم دور فوزية في الجزء الثالث من مسلسل البيت الكبير لظروف خاصة رغم انه من أحب الأدوار إلى قلبي وأتمني التوفيق والنجاح لجميع زملائي في المسلسل مع حبي للجميع.