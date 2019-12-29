مبرر السنة (بعدم التظاهر) خوفا من اتهامهم بداعش..(كفيفي عبدة راقصة تخاف على سمعتها)

بسم الله الرحمن الرحيم

اليوم بعد انتفاضة الشيعة العرب بانتفاضة تشرين 2019.. (بوسط وجنوب منطقة العراق ومنها بغداد).. التي هي امتداد لمقاطعة الشيعة العرب باغلبيتهم لانتخابات 2018.. لم يشارك لا السنة ولا الاكراد.. بهذه التظاهرات..(فيبرر السنة عدم مشاركتهم بالتظاهرات..خوفا.. من اتهامهم بانهم دواعش وبعثية)؟؟ (ايباخخخخخخ).. خايفين على سمعتهم.. (اذا انتوا اصبحتم داعش بعشرات الاف .. عام 2014.. ).. الان خايفين يتهموكم بانكم داعش اذا تظاهرتهم ضد الفاسدين من الطبقة السياسية الحاكمة عليكم؟؟ مثل عاهرة.. تخاف على سمعتها؟؟ بان تتهم بانها عاهرة؟؟ او المصرية فيفي عبدة الراقصة تخاف على سمعتها وتذهب للحج لمكة؟؟

ثم بالله عليكم.. الشيعة العرب خرجوا ولم يخافون ان يتهمون بانهم (شيعة الانكليز، مشاغبين، عملاء السفارات، جماعة الجوكر، ابناء الرفيقات، .. الخ الخ الخ).. ولم يخافون ان يتم قتلهم (بالقنابل الدخانية والرصاص الحي والخطف والاغتيالات والتعذيب والاغتصاب.. .. الخ).. علما شخصيا دعونا منذ بداية التظاهرات بخطورة مشاركة السنة العرب والاكراد والصدريين والبعثيين بالتظاهرات.. فكل منهم لديه امراضه الداخلية وصراعته التي لا تسمن ولا تغني عن جوع وتبعد الجهود عن الاهداف السامية للتظاهرات..

واذا برر السنة ايضا بعدم خروجهم للتظاهرات..بسبب انهم يعيشون بسجن كبير تديره عصابات المليشيات.. السؤال والرد بنفس الوقت .. (نحن الشيعة العرب.. الا نعيش ايضا بسجن مخيف اسمه المليشيات.. “الطرف الثالث” التي فتكت بـ 20 الف شهيد وجريح ومعوق ومخطوف.. كضحايا بضع اسابيع ..على يد جلاوزة ايران) واعلموا بان المليشيات اقسى على الشيعة العرب المنتفضين منها للسنة.. وكل ذلك لم يمنع الشيعة العرب من الانتفاضة بتظاهراتهم.. ثم عجيب (لم تخرجون بثورة شعبية ضد داعش..ولم تخرجون بثورة شعبية ضد صدام.. وبررتهم ذلك بنفس تبريراتكم اليوم).. وكلا التبريرات غير مقنعة بل ادانه عليكم.

وردا على ما يكرره السنة.. من (الادعاء بانهم سبقونا بالتظاهرات، ولم يساندهم الشيعة)..

حيث يروجون ما مفاده: ( السنة طلعوا قبلكم مظاهرات ولم تساندوهم.. وقاتلوا لأمريكان قبلكم وبلغتوا عليهم ثم قمت.. باعتقالهم وقتلهم .. الدليل كل بيت بي شهيد او معتقل او مهجر للداخل او للخارج)؟؟

نجيبهم:

1. قاتلتم الامريكان ليس لخاطر عيون الشيعة العرب ولا الاكراد..(فاين كنتم يا ابناء المحافظات البيضاء حسب وصف صدام لكم)..لماذا لم تخرجون بثورة شعبية مسلحة ضد صدام ونظام البعث المجرم.. بانتفاضة اذار المباركة عام 1991..كما خرجتم ضد القوات الامريكية المحررة للعراق من طغيان الدكتاتور صدام والبعث المجرم.. واذا انتم (ضد الانتفاضة الاذارية) لماذا لم تخرجون ضد صدام باي وقت بثورة شعبية؟؟ حتى اطلق صدام على محافظاتكم بالبيضاء؟؟تميزا لها عن محافظات الشيعة العرب والاكراد الثائرة..

2. اين انتم من ايران؟؟منذ2003 لحد اليوم لم يستهدف السنة ومسلحيهم اي هدف من الاهداف التي تمثل الوجود الايراني المرعب بالعراق.. لا السفارة الايرانية ولا القنصليات الايرانية.. ولا الشركات الايرانية المعروفة بفسادها وردائتها بالعراق..ولم تستهدفون الايرانيين بالعراق بهجمات كسر عظم..كما استهدفتهم المساكين من شيعة العراق ..بل العكس تحالفتم مع النظام السوري لبشار الاسد المجرم بعد 2003 حليف ايران، باعتراف نوري المالكي رجل ايران بالعراق الذي اتهم النظام السوري بدعم الارهاب والايام الدامية ببغداد وارسال الارهابيين للعراق واقامة معسكرات لهم..

3. ثم ان (اعتصامات السنة العرب) كانت (مسعورة بالعداء ضد الشيعة العرب).. فبرزت بها صيحات (احنه تنظيم اسمه القاعدة.. نكطع الرؤوس ونقيم الحدود).. ولم يشارك معكم بالمحافظات الغربية نفسها..ولا المسيحيين ولا اليزيديين ولا الصابئة ولا الشيعة التركمان ولا الشيعة الشبك.. ولا الاكراد.. لادراكهم حقيقتكم حقدكم المذهبي على باقي المكونات المخالفة لكم بالدين والمذهب ..

4. هل يعلمون من يلومون الشيعة العرب لعدم دعم (الاعتصامات المأبونة السنية).. (هل يعلمون بان القاعدة والزرقاوي والإرهابين السنه والبعثيين وزمر عزت الدوري وزمر حارث الضاري وغيرهم أين كان يتدربون كانوا يتدربون في سوريا في معسكرات اللاذقية تحت أنظار وحماية إيران وسوريا وخامنئي وألا كيف جاء الإرهاب السني وكل ذلك التمويل هل جاء من الفضاء من المريخ الحدود الأراضي السورية السلاح والدعم وووو كل ذلك دعم ايراني…)..

5. (على السنة ان يتذكرون.. بان البعثيين.. هربوا بعد 2003 يوم سقط صنمهم صدام واختبئوا وشرد من شرد منهم بسوريا حيث احتضنهم نظام بشار الاسد حليف ايران.. حتى المخطط كان بعد 2003 تصفيتكم تصفية كاملة ومن تبقى منكم .. ولكن مع الاسف كان دور إيران والسيستاني مشبوها.. فكان دورهم كبيرا بحمايتكم واعادتكم من جديد للعراق (فقانون اجتثاث البعث.. كان طود انقاذ لكم).. مما يتبين بعدم وجود ما يسمى مقاومة سنية.. فلا توجد مقاومة سنيه أو شيعيه أو قوة سنيه وبطولات سنيه فهي كانت مقاومة إيرانية وعمالة سنيه بعثية من جيش المهدي)..

6. السنة رموا انفسهم باحضان سوريا الاسد حليف ايران بعد 2003.. والقاعدة وداعش كفروا ال سعود .. ولكن العجيب ان تنظيم القاعدة لم يستهدف سوريا الاسد قبل 2011 باي عملية ارهابية..واختزلها بالعراق بدعم سوري..وايران من جهة ثانية احتضنت المليشيات الصدرية الاجرامية.. وقيادات سنية.. لاثارة الفوضى والعنف بالعراق.. ضمن مصالح ايران القومية العليا..

7. ولا ننسى ان السنة العرب رموا انفسهم بالستينات باحضان المصريين السنة.. الاجانب عن العراق.. وتامروا مع جمال عبد الناصر المصري ضد العراق بزمن عبد الكريم قاسم (لالحاق العراق كاقليم تابع للقاهرة المصرية باسم الجمهورية المتحدة.. فهل نسيتم ذلك ومجازركم عام 1963 بالانقلاب الاسود وحرسكم القومي شاهد على ذلك).. بزعامة المقبورين البكر وعبد السلام عارف.. ولا ننسى بالعهد الملكي ايضا كانت مؤامراتكم لالحاق العراق كولاية تابعة للملكة الهاشمية الاردنية باسم المملكة الهاشمية الكبرى.. كل ذلك بهدف الغاء وجود العراق كدولة (من عقدة الاقلية السنية ضد الاكثرية الشيعية والكردية)..

علما نحن نعلم بان وقائع التاريخية اثبتت ان السنة العرب يتربصون حتى ينقضون لجني الثمار.. (كما في نكسة العشرين التي ثار بها الشيعة واستلم السنة الحكم بخيانة من المرجعية العجمية ).. مما يؤكد بان العراق منطقة جغرافية تضم ثلاث شعوب (مكونات) شئنا ام ابينا..

وننبه: (ليس عيبا بان العرب).. (مقسمين).. (بين شيعة وسنة)..

ولكن العيب (ان السنة العرب من بعثيين وتكفيريين وقوميين وراي عام سني.. يرفضون حق الشيعة العرب بان يكون لهم كيان سياسي بوسط وجنوب العراق يحكمون انفسهم بانفسهم).. في وقت للسنة العرب 20 دولة سنية من المحيط للخليج.. (ولكن حرام للشيعة العرب ان يكون لهم دولة او حتى ولو اقليم بمنطقة اكثريهم بوسط وجنوب الرافدين)..ثم 300 مليون عربي سني من المحيط للخليج.. (بـ 20 دولة) لم يتوحدون؟؟ (فعلى ماذا ادكون نفسكم.. دك.. حتى تريدون الوحدة الوهمية العربية مع الشيعة)؟؟ (انتم تعتبروننا اقلية شيعية بما يسمى هزلا العالم العربي.. ) وهذا ما نرفضه.. فنحن الشيعة العرب اكثرية بارضنا بوسط وجنوب الرافدين..ومن حقنا باقليم لنا او حتى دولة..

ثانيا انكم تعتبرون الشيعة (خونة وعديمي الولاء لاوطانهم.. وشروك معدان.. واصلهم جاءوا مع الجاموس من الهند.. الخ).. فعلى من تضحكون بعد ذلك بشعارات (الوحدة الاسلامية)؟؟ والكارثة حدتكم الاسلامية اوجدت لنا داعش (دولة الخلافة المشؤومة) التي ابادات وهجرت ملايين المسيحيين واليزيديين والشيعة وغيرهم.. فكفونا شركم يا اهل السنة..

وما يخيفنا على الشيعة العرب بساطتهم:

فوالله لا اخاف على الشيعة العرب الا لبساطة شرائح كبيرة لديهم وسذاجتها.. فشعاراتهم وهتافاتهم (بالتظاهرات).. التي لا تسمن ولا تغني عن جوع.. هي سبب بلاءهم.. مثال (بالروح بالدم نفديك يا عراق).. لان عراقهم لا يحيى الا بالدماء.. وليس بكرامة اهله.. في وقت لم نرى اي دولة نهضت وصار براسه حظ.. ترفع هكذا شعارات بالية دموية.. لا بالامارات ولا باليابان ولا بامريكا.. حيث شعوب ناهضة ومرفهة.. لم نسمعها يوما ترفع شعار (نموت وتحيى الامارات) مثلا.. فلا عتب على صدام عندما يتحول شعار (بالروح بالدم نفديك يا عراق.. ) الى .. ((بالروح بالدم نفديك يا صدام)؟؟ لان اختزل العراق بنفسه (القائد الضرورة)؟؟ اليس كذلك؟

لتبين بان (سبب عدم مشاركة السنة العرب والاكراد) بالتظاهرات.. هي (تباين الاوليات):

فاليوم نرى ان التظاهرات هي بوسط وجنوب الرافدين منطقة العراق (تحديدا).. ولم يتظاهر لا الاكراد بكوردستان ضد الطبقة السياسية والعائلية الحاكمة لديهم.. ورغم فسادها.. ولم نرى السنة العرب بالمثلث الغربي يتظاهرون ضد الطبقة الحاكمة والاحزاب والعوائل المهيمنة الملطخة بكل انواع الفساد.. كال الكربولي والاخوان المسلمين والبزاز.. ال النجيفي .. الخ.. والسبب واضح (لان اولوليات الاكراد غير اولويات السنة العرب .. واولويات السنة العرب والاكراد غير اولويات الشيعة العرب بوسط وجنوب الرافدين).. (هذا اذا اكوا اصلا اولويات لدى الشيعة العرب تنطلق من همومهم ومصالحهم..وتضمن تخلصهم من الطبقة الفاسدة الحالية وتضمن بنفس الوقت بعدم عودة حكم السنة والبعث، وتحقق التخلص من الهيمنة الايرانية.. بضمان عدم ملئ الفراغ بهيمنة المحيط العربي السني الاقليمي .. المقيت ايضا..

فالاكراد اولوياتهم استقلال كوردستان لذلك شاركوا بكثافة بمئات الاف باستفتاء استقلال كوردستان، والسنة العرب اولوياتهم الغاء اجتثاث البعث والمحكمة الجنائية والمادة 4 ارهاب، واطلاق سراح الارهابيين.. واعادة الوضع للنقطة ما قبل 2003.. الخ.. وكشفوا ذلك بمشاركتهم الواسعة بالاعتصامات السنية.. قبل سنوات..

وهنا ايضا نسال الشيعة العرب..:

من تحسبونهم (قادة لشيعة العراق)..(وعدوكم.. بماذا حتى يصلون لمناصب المسؤولية؟)؟

فاذا قادة الاكراد (وعدوا الاكراد باستقلال كوردستان).. (فانتخب برهم صالح.. رئيس جمهورية العراق الذي استفتى لاستقلال كوردستان)..قادة السنة العرب (وعدوا السنة العرب باعادة اعمار مدنهم واخذ حقوقهم.. ولا نخفي حتى وعدوا ما يريد السنة بنفوسهم.. بالعودة للحكم او تخريب العملية السياسية المنخورة اصلا)..قادة الشيعة بالعراق (وكفرا ان نطلق عليهم قادة) وعدوهم بماذا ؟؟)..بتحرير فلسطين مثلا ؟ والصلاة بالقدس؟؟ (عبر استمرار مسيرات ببغداد ترفع اعلام ايران وخميني بيوم القدس العالمي)؟؟ وعليه (لا تفكرون بالخدمات وفرص العمل والزواج والبناء والاعمار).. ولم يقولون لنا (كيف سوف يهزمون اسرائيل؟؟ وجيشها العرمرم.. وهل سنبني العراق بعد تحرير القدس مثلا)؟؟ ام بعد ضم العراق لايران؟؟ ام ماذا؟

فكل شيء مؤجل حتى تحرير القدس؟؟ بتدمير مدن سوريا واليمن والعراق ولبنان ولا ننسى المخطط لاسقاط السعودية والامارات لتصبح مدنهم كالموصل وبغداد الاردئ بالعالم ومهدمة توضع عليها صور الولي الفقيه الايراني؟ وباقامة الامبراطورية الاسلامية الكبرى من طهران للمتوسط وقائدها الخامنئي حاكم ايران.. وتحت حكم نظام ولاية الفقيه الايرانية).. وبطريق الشهادة بارسال ابناء الشيعة للمستنقع السورية واللبناني واليمني والبحريني والافغاني والفلسطيني؟؟وبهزيمة امريكا واحتلالها واسقاطها على يد (سليماني حاكم ايران)؟؟ والله نحن الشيعة العرب بالعراق نعيش قشمرة لا مثيل لها ؟؟

ورسالتنا :

تعرف متى يكون العراق فعلا واحد..(عندما يكون العراق خاليا من الشيعة والاكراد والسنة)..

(فعراق واحد لا يكون الا على جماجم شعوب ارض الرافدين)..وبما نحن نؤمن بان دم الانسان اقدس من عراقكم..(وان الله اهون لديه هدم الكعبة من سقوط قطرة دم مظلوم)..فعليه العراق يجب ان ينظم الى ثلاث اقاليم فدرالية بنظام رئاسي وجعل مدينة النجف دولة كالفتيكان لترعى شؤون الشيعة بالعالم وتفك وصايتها السياسية والمالية عن الشيعة العرب بوسط وجنوب الرافدين..

واعلموا:

العراق مقسم بلا تقسيم.. وتقسيم المقسم ليس بتقسيم بل تنظيم

ازمة العراق ليس بلد موحد يراد تقسيمه.. بل مقسم يراد توحيده قسرا

والعراق ليس فقط دولة فاشلة.. بل مشروع لم تتحقق منذ 1921 لحد يومنا هذا ولن تتحقق ليوم القيامة..

العيب ليس بان العراق ليس موحدا.. العيب ان تصرون على وحدة قسريا على جماجم شعوب ارض الرافدين.. مثل يوغسلافيا اصرالصرب على وحدة يوغسلافيا كدولة فقاموا بمجازر ضد البوسنيين المسلمين وضد الكروات والالبان وغيرهم..

ونؤكد مرة اخرى..(ثورة الشيعة ضد الفساد بانتفاضتهم).. (ثورة السنة ضد الشيعة باعتصاماتهم)

فنسال ما هي مطالب السنة انذاك باعتصاماتهم؟؟ اليس الغاء اجتثاث البعث والمحكمة الجنائية والمادة 4 ارهاب واطلاق سراح المعتقلين الارهابيين..الخ,. فهل يراد من الشيعة ان يخرجون بتظاهرات مع السنة كشيعة عرب ..لخاطر عيون البعثية والارهابية ان يطلق سراحهم من السجون مثلا

فنعم ثورة الشيعة العرب ضد الفساد. . وثورة السنة ضد الشيعة تحت شعار (قادمون يا بغداد)؟؟ من قادم (السنة العرب) اليس كذلك.. وبخصوص مظاهرات الاكراد بالسليمانية التي حصلت قبل سنوات.. كانت ضمن اطار كوردي وصراع داخل الحزب الاتحاد الوطني الكردستاني.. (فهل يراد مثلا يتظاهر الشيعة العرب ضد ام مع الحزب الكردي) لو شلون؟؟

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واخير يتأكد للشيعة العرب..بمنطقة العراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا واخير يتأكد لشيعة العراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

https://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

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سجاد تقي كاظم