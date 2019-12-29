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متنبئ جوي: لا انخفاض بدرجات الحرارة ولا موجة برد

أكد المتنبئ الجوي صادق عطية، امس السبت، ان التقلبات الجوية تستمر طوال الأسبوع الحالي، فيما لفت الى انه لا يوجد انخفاض واضح بدرجات الحرارة ولا توجد موجة باردة خلال الايام المقبلة.

وقال عطية في منشور على حسابه في فيسبوك: إن “التبريد حالياً في الطبقات العليا يقتصر على مدن شمالي البلاد التي تركزت عليها الحالة، ولا يسبب حالة جوية في الوسط والجنوب والتي أيضاً تتأثر باندفاع مرتفع جوي سطحي يسبب رياحا هابطة وهذا ما سبب تناقص فرص الأمطار فيهما”.

وأضاف أن التوقعات تشير إلى “استمرار فرص هطول زخات أمطار رعدية في مناطق متفرقة من مدن شمالي البلاد ولا تخلو من الغزارة في بعض الأماكن”، مبيناً أنها “تتوقف بعدها مؤقتا عدا استمرارها شمال دهوك وأربيل والسليمانية”.

واعلن عن وجود “فرص هطول زخات خفيفة من الأمطار في بغداد وصلاح الدين والانبار وديالى، فضلا عن فرص ضعيفة لهطول زخات مطر خفيفة تشمل مناطق متفرقة من مدن الفرات الاوسط وواسط وشرق ميسان”.

ولفت الى “استمرار فرص هطول الثلوج شرقي السليمانية وشمالي أربيل وشمال وشرقي دهوك”، مبيناً وجود “تحول مؤقت في اتجاه الرياح إلى غربية او شمالية غربية في اغلب المدن تدريجيا خلال الليلة وهذا لا يشمل مدن شرقي واسط وميسان وديالى وايضا لايشمل مدن شمالي البلاد”.

وأكد عطية أنه” لايوجد انخفاض واضح بدرجات الحرارة، ولا توجد موجة باردة قريبة”، مبيناً أن “التقلبات الجوية تستمر طوال الأسبوع” .

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