مجلس القضاء الاعلى يستكمل انتخابات اعضاء مجلس المفوضية

بغداد / إعلام القضاء

بحضور نائب ممثل الامين العام للأمم المتحدة ووسائل الاعلام مجلس القضاء الاعلى يجري قرعة اختيار القضاة المرشحين من مجلس قضاء اقليم كردستان للعمل كأعضاء في مجلس المفوضين في المفوضية المستقلة العليا للانتخابات.