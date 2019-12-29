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مظاهرات في سامراء، العراق ديسمبر 2019تواصل الاحتجاجات في العراق ومتظاهرون يغلقون دوائر حكومية

قطع متظاهرون عراقيون، اليوم الأحد، جسر حيوي وسط مدينة ذي قار، فيما أغلق آخرون دوائر حكومية بالديوانية.

ونقلت قناة “السومرية نيوز” عن مصدر أمني قوله إن “العشرات من المتظاهرين، أقدموا صباح اليوم على حرق إطارات عند جسر النصر وسط محافظة ذي قار”.

احتجاجات العراق

مصادر: محتجون يغلقون حقل الناصرية النفطي جنوبي العراق
وأضاف أن “حرق الإطارات تسبب بإغلاق الجسر بالكامل، ما أسفر عن حدوث زخم مروري شديد ضمن المنطقة المذكورة”.
وتابع المصدر أن “متظاهرين في الديوانية أغلقوا أغلب الدوائر الحكومي، ومنعوا الموظفين من الاستمرار بالدوام”.

ويشهد العراق منذ الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي تظاهرات حاشدة في الشارع تطالب بتغيير جذري في الحياة السياسية بالبلاد، وقتل المئات من المتظاهرين وجرح الآلاف منهم بأيدي مسلحين والقوات الأمنية، ما دعا الأمم المتحدة ومجلس الأمن لمطالبة الحكومة بالكف عن انتهاكات حقوق الإنسان ضد المتظاهرين السلميين المتواجدين في الشوارع والمعتصمين في الساحات حتى الآن.

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