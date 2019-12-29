معالجة مسلحين يحاولون تنفيذ “عملية إرهابية” في سامراء

اعلنت وزارة الدفاع، امس السبت، رصد مجموعة من الارهابيين شرقي سامراء بصلاح الدين. وذكر بيان للوزارة، ان “ابطال الفوج الثالث لواء مغاوير قيادة عمليات سامراء رصدوا بواسطة الكاميرات الحرارية في قاطع السيفونة شرق سامراء مجموعة ارهابية تحاول القيام بعمليات ارهابية”.

واشار الى “معالجتهم على الفور بواسطة الأسلحة، وقتل وجرح قسم منهم والقسم الآخر لاذوا بالفرار”. وفي سياق آخر، شرعت قطعات فرقة المشاة السابعة التابعة لوزارة الدفاع، امس السبت، بتفتيش صحراء كبيسة في الانبار.

وذكرت وزارة الدفاع في بيان، تلقت (المدى) نسخة منه، ان “قطعات قيادة فرقة المشاة السابعة شرعت بتفتيش صحراء كبيسة بحثا عن الخلايا النائمة وتمشيط المساحات الواسعة وادامة التماس مع قاطع مسؤولية عمليات الانبار”.

وتابع البيان: “حيث اشرف على تنفيذ العملية قائد الفرقة السابعة بمشاركة لواء المشاة التاسع والعشرين واسناد جوي من قبل ابطال طيران الجيش”. الى ذلك نفذ اللواء الثاني بالحشد الشعبي، امس السبت، عملية استباقية في محور بادية النجف لتأمين المحافظة.

وذكر الحشد في بيان، ان اللواء الثاني شرع بعملية استباقية وممارسة أمنية مشتركة في محور بادية النجف والخندق الأمني وأبراج المراقبة التي تحيط بالمحافظة بالاشتراك مع قيادة عمليات الفرات الأوسط للجيش وقيادة شرطة المحافظة.

وأضاف، أن “العمليات الاستباقية تجرى بشكل دوري لتأمين محيط محافظة النجف بصورة كاملة”.