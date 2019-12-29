منشور يدفع بارزاني لاقامة دعوى تشهير ضد مواطن ديواني.. والقضاء يقول كلمته

امرت محكمة استئناف النجف، اليوم السبت، باطلاق سراح المواطن “حسن عباس عليوي” من سكان، الديوانية، بعد منشور على “فيسبوك” انتقد فيه رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني.

واعتقل جهاز المخابرات الشاب “عليوي” في وقت سابق من يوم الأربعاء المصادف (25 كانون الاول 2019)، وتم اقتياده الى التحقيق، ليخبروه بوجود دعوى قضائية ضده من مسعود بارزاني، ومن المقرر ترحيله إلى الإقليم، لاستئناف إجراءات المحاكمة.

وتدخلت عدة اطراف سياسية واجتماعية في قضية الشاب الديواني، الذي لم يكن يعلم بان “منشوره الفيسبوكي” سيتسبب بكل هذه المتاعب له، لا سيما من زعيم سياسي كردي بارز!.

وجاء قرار القضاء باطلاق سراح المواطن “حسن عباس عليوي” ونقل الدعوى الى مكان النشر (الديوانية) بعد تدخل من رئيس محكمة استئناف محافظة النجف وضغوطات قام بها ناشطون ومواطنون، وكذلك اطراف سياسية، عبروا من خلالها عن غضبهم للمحاولات الرامية الى نقل “المواطن” لاقليم كردستان لغرض محاكمته هناك، في الوقت الذي تتحفظ فيه اربيل على تسليم عشرات المطلوبين “الفاسدين” للقضاء العراقي.

واعتبر الممثل القانوني لمسعود بارزاني “المنشور” الذي تم انتقاد الاخير فيه، قذفا وتشهيرا بحق رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، ليرفع دعوى قضائية ضده.

ويوم أمس، تجمع العشرات من المتظاهرين أمام مركز شرطة مسلم بن عقيل، للمطالبة بإطلاق سراح المواطن “حسن عباس عليوي” ، ما أجبر المركز على نقله إلى مكان آخر، لحين انتهاء المراسلات بين المحاكم ومراكز الشرطة بشأنه.

واثارت قضية “عليوي” على مواقع التواصل الاجتماعي، ردود فعل واسعة، وتساؤلات عن طبيعة التعاون القضائي بين المحاكم الاتحادية ومحاكم الاقليم، خاصة مع وجود عدد من المطلوبين هناك، دون القبض عليهم أو تسليمهم إلى المحاكم الاتحادية.

كما دعا ناشطون في محافظة النجف، إلى تنظيم تظاهرة كبيرة، مساء اليوم، للتنديد بما تعرض له الشاب حسن، وللمطالبة بتنفيذ الإجراءات داخل المحاكم الاتحادية.

واصدر وزير الاعمار والإسكان، بنكين ريكاني، السبت (28 كانون الأول 2019)، توضيحا بشأن توقيف مواطن في مطار النجف بسبب شكوى من، زعيم الحزب الديمقراطي، مسعود بارزاني.

وقال ريكاني في بيان تابعه “ديجيتال ميديا ان ار تي” اليوم، إنه “تناقلت وسائل التواصل نبئا مفاده توقيف المواطن حسن عباس عليوي في مطار النجف بناء على مذكرة قبض صادرة من اربيل بدعوى رفعها مسعود بارزاني”.

وأضاف البيان :”بعد الاتصال ببارزاني انفي نفيا قاطعا خبر اقامة اية دعوى من قبله او مكتبه”.

ودعا ريكاني “المعنيين اعلامه باسم المشتكي في اربيل للتدخل باقناعه في التنازل عن الدعوى”.