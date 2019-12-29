Posted on by

هيبة الرئيس!!

رئيس الدولة رمزها وكينونتها الإقتدارية والإعتبارية , والقوة الروحية الإلهامية الذائدة عن الإنسان المواطن بقيمه وحقوقه المشروعة الموثقة بدستور وطني أمين.

فالدولة برئيسها , ولا قيمة لأي منصب دونه , إذا لم يكن منصبه مهابا مصانا ومعبرا عن إرادة الوطن , ولكي يترجم مفهوم الرئاسة يجب أن يتحلى بشجاعة ونزاهة ونكران ذات , وبتفاعل مخلص صريح مع المواطنين , لأنه مرآة إرادتهم ونداء تطلعاتهم.

فالرئيس يكتسب معانيه من تفاعله مع مواطنيه , والواقع القائم يفرض عليه أن يكون ثائرا مقداما متحديا صامدا غيورا ومتآزرا مع الجماهير , التي تلتف حوله وتريده أن يكون القائد الشافي والآخذ بها إلى آفاق الحرية والكرامة والعزة والسيادة الوطنية.

فما قيمة البرلمان والدستور المغشوش ومنصب رئيس الوزراء المستباح , إذا تضامن الشعب مع الرئيس وإنتخبه قائدا ورئيسا للوزراء ومنحه صلاحيات تأكيد المطالب الجماهيرية.

إن الرئيس الذي وفرت له الأقدار بأحداثها وتطوراتها فرصة نادرة , يتوجب عليه أن يغتنمها ويكون بها ليكون الشعب به ويكون بالشعب.

إن الخطوة التي أقدم عليها الرئيس تتميز بالشجاعة والوفاء للجماهير والشهداء الأبرار , وتؤكد الشعور الواعي بالمسؤولية وأهمية الدور وقيمته.

فتقدم أيها الرئيس وانتصر للجماهير الثائرة , فهي تتوسم فيك القدرة على إخراج البلاد من محنتها , والعباد من وجيع الفساد الذي أرهقها وقهرها وسلبها أبسط حقوق الحياة.

نعم تقدم أيها الرئيس والشعب معك , وستحوز على مقام ساطع محمود في مسيرة التأريخ , الذي يتباهى بإنسان ضحى في سبيل الإنسانية ومجد الوطن وصان الأمانة وحفظ العزة والكرامة.

فكن بنا لنكون بك , ولا خيار عندك , فالأقدار هي التي إختارتك , وإرادة الجماهير هي التي بعثتك منقذا وقائدا!!

أيها الرئيس كن مَن تكن , فالوطن أمانة ألقيت على عاتقك , وأنت أهل لصون الأمانة والإيمان المطلق بالشعب , فكن مع الشعب والحق والمثل والقيم الإنسانية النبيلة السامية , التي تمثلها ووهبك الله الفرصة لتجسيدها.

ولن تخيب الظنون بأمثالك!!

د-صادق السامرائي

26\12\2019

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close