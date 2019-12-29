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يومُ تَخَرُّجُكَ

مهداة إلى ابن أخي الأكاديمي أمير محمد فريد إغبارية بمناسبة تخرجه من الجامعة الامريكية في جنين

بقلم : شاكر فريد حسن

في يومِ تَخَرُّجُكَ يا أمير

يا صاحب الخلق الرفيع

والوجه المُشْرِق المُنير

نُقَدِّم إليكَ باقات نرجس

وياسمين

وقوارير عطر بعبق

المسك والعبير

طلبتَ العلمَ وصبوت للعلا

سهرت الليالي ونجحت

ونلت أعلى المراتب

ورفعت اسمكَ عاليًا

وحققت نجاحًا وطموحًا

وها نحن بِكَ نباهي

ونفاخِر

في يوم نجاحِكَ

رف نسيمُ الصباحِ

وفوق الخمائل والأفنان

غرّدت العنادل والطيور

الكُلُّ ملتفٌ حولَكَ

ومن الفرحة يكادُ يطيرُ

سِرْ في دروبِ الحياةِ

وفتت الحجر والصخر

فأنتَ أهلٌ للنجاحِ

وفي الميديا والاعلامِ

بالشهادةِ لجديرٌ

اليومُ جئناكَ لنزف لكَ

أحلى التبريكات

فاقبل تهانينا

وتحيات الزهر الجميل

عبيرٌ

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