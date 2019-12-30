“أوكار” في كركوك و “أسلحة حرارية” في ديالى.. حصيلة أولية لإرادة النصر الثامنة

وقالت الخلية في بيان اليوم ( 29 كانون الاول 2019 )، إن “قطعات محور قيادة الفرقة 9 ضمن المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك، عثرت على نفق ووكر للإرهابيين في منطقة ربيضة، وقد تم التعامل معهما اصولياً”.

من جانب اخر بينت الخلية، أنه “ضمن العملية ايضا ضبطت قطعات الفرقة الخامسة وقوات من قيادة شرطة ديالى،صواريخ عدد 8 و قاذفة و٧٥٠ إطلاقة عتاد احادية عيار ١٤ ملم، فضلا عن رمانة حرارية وسبطانة احادية عيار ١٤ ملم، في مدخل قرية زهيرات التابعة لناحية ابي صيدا التابعة لقضاء المقدادية”.

من جانب اخر بينت الخلية، أن “قوات فرقة الرد السريع وصلت الى بحيرة العظيم، خلال تنفيذ واجباتها في عملية إرادة النصر الثامنة، وتستمر بالعملية لتحقيق الأهداف المرسومة ضمن هذه المرحلة”.