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اكثر من مليوني مسافر تنقلوا على متن الخطوط الجوية العراقية خلال 2019

اعلن وزير النقل عبد الله لعيبي، اليوم الاحد، عن اعداد المسافرين الذين تم نقلهم على متن طائرات الناقل الوطني خلال عام 2019 من والى المطارات العاملة في البلاد (بغداد، البصرة، اربيل، السليمانية، النجف، الناصرية).
بين لعيبي بحسب الإحصائيات الصادرة ‏عن الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية أن عدد المسافرين الكلي بلغ (2,234,575) مسافرا، توزعوا على الرحلات المباشرة التي قصدت مختلف القطاعات المحلية والاقليمة والدولية والبالغ عددها (34) وجهة.
وأوضح أن عروض السفر والوجهات الجديدة، وكذلك العمل بنظامي الفئات، ونظام الحجز المسبق، التي تم إطلاقها مع مطلع العام الحالي، ساهمت بشكل كبير على جذب المزيد من المسافرين من خلال منحهم ‏خيارات تتناسب ‏أكثر مع رغباتهم واحتياجات سفرهم ، مؤكدا ،على مواصلة الناقل الوطني للعمل على تطوير خدماته وتلبية جميع احتياجات ورغبات المسافرين عبر اسطول الخطوط الجوية العراقي.

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