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الرئيس الأسد يتلقّى رسالة مستعجلة من السفير ابو سعيد حول الأحداث في سوريا والكيميائية…

تلقّى رئيس الجمهورية العربية السورية الدكتور بشار الأسد اليوم صباحاً رسالة Image previewمن مفوض الشرق الأوسط للجنة الدولية لحقوق الإنسان ومستشارها لشؤون الأمم المتحدة في جنيف السفير الدكتور هيثم ابو سعيد تضمّن تقارير حول الكيميائى في دوما وخان شيخون والغوطة الشرقية بالإضافة إلى أحداث النازحين في إدلب وما قيل عن الافلام المزيفة لاحداث وقعت سابقاً في عدد من المحافظات السورية.

وأشار مكتب السفير ابو سعيد أن اللجنة لم تنقطع عن متابعة كل تفاصيل الأحداث التي حصلت منذ بدء الأحداث فيها من ١٥ آذار ٢٠١١ لغاية اليوم وحرصت دائما على استخراج الحقيقة تحت وابل من الضغوطات المحلية والإقليمية والدولية، وأنها لم تعطي أي إهتمام لكل الكلام السياسي في تعاطيها مع الملفات الحساسة التي أرادت بعض الجهات الدولية أخذها في إطار مصالحها الخاصة.

وختم السفير ابو سعيد أنه أوضح في ملخص نقاط ثلاثة عملت وتعمل عليها اللجنة من أجل تصويب الأخطاء وبعض الإجتهادات التي حصلت من أجل إيصال الواقع الحقيقي بعيداً عن الشعارات والغوغائية التي إقترفتها جهات معروفة.

المستشار محى البدوي / المكتب الإعلامي

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