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السيستاني عن غارات أميركا: يجب احترام سيادة العراق

أكد المرجع الشيعي، آية الله علي السيستاني، الاثنين، في تعليق على الغارات الأميركية التي استهدفت كتائب حزب الله العراقي، الأحد، على ضرورة “احترام سيادة العراق”.

وقصفت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) 5 مقار لحزب الله العراقي في الأنبار وسوريا، بعضها في مدينة القائم العراقية.

وتعليقا على الغارات، صرح مصدر مسؤول في مكتب السيستاني بأن “المرجعية الدينية العليا إذ تدين هذا الاعتداء الآثم الذي استهدف جمعاً من المقاتلين المنضوين في القوات العراقية الرسمية وأدّى إلى استشهاد وجرح عدد كبير منهم، فإنها تشدّد على ضرورة احترام السيادة العراقية وعدم خرقها بذريعة الردّ على ممارسات غير قانونية تقوم بها بعض الأطراف”.
وشدد البيان على “أن السلطات الرسمية العراقية هي وحدها المعنية بالتعامل مع تلك الممارسات واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنعها، وهي مدعوّة إلى ذلك، وإلى العمل على عدم جعل العراق ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية وتدخل الآخرين في شؤونه الداخلية”.

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