الشيخ الملا الشيعة دون غيرهم مستهدفون،

نعيم الهاشمي الخفاجي

الشيخ خالد الملا قال الحقيقة الشيعة مستهدفون دون غيرهم وقال داعش موجودة وعرفت متى تخرج من جديد واعرف التوقيت، كنا بزمن المقبور صدام جرذ العوجة اجهزة صدام المخابراتية والامنية والاستخباراتية والعسكرية والحزبية تراقب اي كلمة تصدر وتحلل وتدرس وتؤخذ بها قرارات تطال الاف الناس ايسرها الاعدام وانتهاك العرض والشرف، الشيخ خالد الملا رجل محترم ومتبرع لينصحكم ويكشف لكم الخطط ياقادة احزاب شيعة العراق، ألا فيكم رجل رشيد، الفساد والسرقة طالت الجميع بل ساسة المكونات الاخرى مع السرقات لديهم تورط بدعم الارهاب وتسهيل جهاد النكاح والمناكحة والخيانة وزيارة اسرائيل وبيع البترول لهم بشكل مجاني، ياجماعة الخير الكل مستهدف، الا تتعضون، سكنتم بيوت الذين ظلموا، الا تتعضون، من أي بشر انتم، هل لديكم عقول تفكرون بها مثل بقية بني البشر.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.