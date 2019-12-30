العصائب تكشف عن مرشح جديد لرئاسة الحكومة وتقّر: برهم صالح تعرض إلى ضغوط

توقع النائب عن كتلة الصادقون، عبد الأمير التعيبان، الاحد، تقديم مرشح جديد لرئاسة الحكومة الانتقالية من قبل تحالف البناء، واصفاً إياه بـ”المرموق”.

وقال التعيبان في بيان اليوم (29 كانون الأول 2019)، : “نزولا عند رغبة الشارع العراقي والجماهير الغاضبة تم سحب ترشيح اسعد العيداني لرئاسة الوزراء”، مبينا ان “البناء بصدد دراسة شخصية مرموقة لتقديمها الى رئيس الجمهورية”.

وأضاف التعيبان، “من خلال توجه رغبة الشارع باختبار شخصية عراقية معروفة أتوقع ترشيح الفريق الركن عبد الغني الاسدي لرئاسة الحكومة الانتقالية القادمة”.

ودعا التعيبان تحالف البناء، الى “ترشيح الاسدي للمنصب كونه مقبولا لدى المحافظات وساحة التحرير وسط بغداد”، مبينا ان “الاسدي شخصية مخلصة لا غبار عليها”.

وأشار الى “استمرار البناء بالاجتماعات التشاورية مع باقي الكتل حول اختيار شخصية جديدة”، لافتا الى ان “هناك توجه من النواب {الفتح والبناء} لتمرير الاسدي”.

واكد التعيبان ان “ما حصل من ردة فعل اتجاه رفض مرشح الكتلة الأكبر اعتبره تحالف البناء خرق للدستور وعدم التزام من رئيس الجمهورية بمسؤولياته حسب المادة 76 من الدستور”.

واكد ان “رئيس الجمهورية يتعرض الى ضغوط من كتل سياسية معروفة؛ لكن هذا لا يمنعه ولا يعطيه الحق من تمرير مرشح البناء وكان بإمكانه الجلوس وطالب تقديم مرشح جديد بدلا من السفر الى السليمانية”.