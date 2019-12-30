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الكشف عن الفائزين بعضوية مجلس المفوضين عن كوردستان

جرت في العاصمة الاتحادية بغداد، الاحد، قرعة بين القضاة الستة المرشحين عن محافظات إقليم كوردستان، السليمانية، أربيل ودهوك، لاختيار الأعضاء في مجلس مفوضية الانتخابات في العراق.

وبعد اجراء القرعة فاز القاضيان دهام اكرم عمر وعمر احمد محمد، بعضوية مجلس مفوضية الانتخابات في العراق.

يشار الى ان مجلس قضاء إقليم كوردستان، أعلن في وقت سابق، إرسال 6 أسماء لبغداد ليتم اختيار 2 منهما لعضوية مجلس مفوضية الإنتخابات في العراق.

وبعد حل مفوضية انتخابات العراق، قررت بغداد، أن يشرف 7 قضاة على أعمال المفوضية، منهم 2 من إقليم كوردستان.

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