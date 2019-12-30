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الكشف عن حقيقة زيارة بومبيو “سراً” الى العراق

كشف مصدر في السفارة الأمريكية بالعراق، اليوم الأحد، عن حقيقة الزيارة “السرية” التي قيل إن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، قام بها أمس إلى بغداد.

وقال المصدر “لم تكن هُناك زيارة لبومبيو أمس للعراق، وما تحدثت عنه بعض وسائل الإعلام لم يكن صحيحا”، مبيناً أن “بومبيو وزير خارجية ويُمثل أعلى مؤسسة دبلوماسية، وأن زار العراق فسيزوره بشكل علني”، حسب وسائل اعلام روسية.

وكانت وسائل إعلام عراقية أفادت أمس السبت بأن وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو قد زار العراق بشكل سري يوم أمس.

على صعيد متصل أفادت مصادر عراقية بإجراءات أمنية مشددة اتخذت خلال اليومين الماضيين في قاعدة “عين الأسد” بشمال بغداد بعد الهجوم على قاعدة K1 في محافظة كركوك يوم الجمعة الماضي.

وأكدت القيادة المركزية الأمريكية، مقتل متعاقد مدني أمريكي وإصابة آخرين نتيجة إطلاق صواريخ على قاعدة K1 العسكرية بالقرب من مدينة كركوك بشمالي العراق.

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