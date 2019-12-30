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بعد قصف مقرات الحشد ..القوات الأمريكية تعزز إجراءاتها الدفاعية حول قاعدة عين الأسد

كشف مصدر أمني في محافظة الأنبار، اليوم الأحد، أن القوات الأمريكية عززت من إجراءاتها الدفاعية حول قاعدة عين الأسد في ناحية البغدادي التي تتمركز فيها منذ سنوات.

وقال المصدر إن «القوات الأمريكية بدأت مساء اليوم بتعزيز إجراءات حماية قاعدة عين الأسد والتي تتمركز فيها منذ سنوات».

وأضاف المصدر، أن «القوات الأمريكية نشرت مجموعات من عناصرها في أبراج المراقبة في قاعدة عين الأسد، مع زيادة التحصينات الأمنية وتكثيف طيران الطائرات المسيرة حول القاعدة وفي محيطها».

وتأتي هذه الإجراءات بعد أن استهدف الطيران الأمريكي 5 مقرات لكتائب حزب الله في العراق وسوريا ما أسفر عن مقتل وإصابة 30 عنصراً من الحشد، بينهم آمر فوج.

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