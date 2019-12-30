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بنت السماء

بنت السماء

عبد صبري ابو ربيع

بغداد الليل والقمر

والورد سارح

في السحر

ودجلة إذا الموج

فيها يتبختر

يعانق الشمس

ويعانق الخطر

في افيائها الغيد

كالضبى اذ هي تتمايل

وتراتيل الرهبان

وزهو الجدائل

بغداد بسمة لما تزل

والأقمار في أحضانها غزل

حملت سلال الهوى

تبيع العشق

في صحائف الصبح

يعتريها الخفر

وبين أحضانها يجري

دجلة والغنج يتفطر

واهٍ يا شيخة الدار

ومحمرة الخد

والعطر فواح عطر الزهر

كم مرت عليك

سرابيل الغدر

طواها الزمان

وصارت جيفة قبر تقبر

وأنتِ لا زلت تبرقين كالبدر

وبيوت الله فيك تبقى

قبلة للعباد ودار تذكر

ومأوى لكل شريد

غدر الزمان به فاقتفى

طريقك الأبهى وأختصر

وأسودك تأبى

أن تضام بقيد وتستعبد

فاذا احتدم الخطاب

تلوح لك في الأفق

أنوار تجلو الظلام وتبدد

فكفاكم يا أهلي الصراع

والفرقة والانتحاب

فكلنا العراق وبغداد

بنت السماء والأكوان

فمن دنى منها

حرقته النار

والشهاب ..

بغداد يا همسة العشق

وفتنة الخافق

انت قمر الأكوان

وانت شيخة البلدان

وبين يديك

ينطق الملك

بالتاج والصولجان

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