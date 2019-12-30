رفض المرشحين في أهازيج وهتافات المتظاهرين

ذي قار / حسين العامل

منذ أن أعلن رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي في يوم الجمعة (29 تشرين الثاني 2019) إنه سيقدم استقالته من الحكومة الاتحادية الى مجلس النواب العراقي ،

ومنذ أن وافق المجلس المذكور على تلك الاستقالة ، وهتافات وأهازيج المتظاهرين لم تنقطع للتعبير عن رفض المرشحين المتحزبين الذين تحاول أحزاب السلطة فرضهم لتولي منصب رئيس مجلس الوزراء خلافاً لرغبة الشعب والمتظاهرين المحتشدين في ميادين التظاهرات.

ورفع المتظاهرون يوم الجمعة ( 13 كانون الاول 2019 ) شعار ( مستقل لا مستقيل ) وذلك عند تسرب أنباء عن ترشيح محمد شياع السوداني لمنصب رئيس الوزراء حيث أعلن السوداني في ذلك اليوم استقالته من حزب الدعوة ودولة القانون وزعم إنه ينتمي للعراق فقط ، وذلك في خطوة تمهد على ما يبدو لترشيحه للمنصب المذكور والالتفاف على مطالب المتظاهرين الذين ينادون بتنصيب رئيس وزراء مستقل وغير مجرب ولم يشغل مناصب رفيعة في حكومات ما بعد عام 2003 المتهمة بالفشل والفساد .

فيما رددوا هتافات من قبيل (لا سوداني ولا بطيخ صحنه ونادينه ، واليركب موجتنه يريد نفكسله عينه) و ( ﻻ عيداني ولا سوداني نريد ، كلنه ونادينه، واليركب موجتنه يريد نفكسله عينه) و ( حزب الدعوة كافي تصعد على ﭽـتافي ، بالتزوير والبوك واحدكم خرافي)، كما رددوا هتاف ( هو السيد ما فاداني ، شراح يسويلي السوداني) .

وكذلك رددوا ( يا ذيل ارحل هذه عراقي ) ، و (احنه الضحينه بدمنه حتى نعيش بلايه أحزاب) و (الديچ الراد يعوعي كصينه اجناحه).

• كما ردّد المتظاهرون إهزوجة شعبية للتعبير عن تذمرهم من الطبقة السياسية تقول كلماتها:

(عمت عين الزمان الصرت بيه مسؤول ، ، وتكتل كمت بينا يلـكبل مكتول

بعد ما ظل خلـك ونلفي هيـﭻ شكول ،، اشرد عمي اشرد باﭽر عـكبه نصول عليك)

كما ردد متظاهرو الشطرة خلال النصف الثاني من كانون الأول 2019 ردات ثورية جرى نظمها وصياغتها على غرار القصيدة الحسينية لكن من دون لطم وإنما مع ايقاع تصفيق متقطع بالأيدي يحاكي إيقاع اللطم ، ومن الردات التي جرى ترديدها عشية محاولة تمرير محمد شياع السوداني لمنصب رئيس الوزراء من قبل تحالف البناء الذي تخلى عن ترشيحه فيما بعد إثر رفضه من قطاعات مجتمعية وسياسية واسعة ، وجاء في الردات:

( نريد إلنه قائد مو مثل هذي النفايات

نريد إلنه قائد مو مثل ذيول السفارات

منريد قائد جعفري ، تاليها يطلع سرسري

قائد شريف ومو مهم عدنه الديانات

منريد اللي يذل للغرب ويبيع الاوطان

منريد اللي يجوع الشعب ويشبع ايران

تبت يدا كل تبعي ، ثورتنه بس بيها الوعي

ما تقبل بذيل اليحن كلبه عالطهران).

في حين ردّد متظاهرو ساحة التحرير في بغداد يوم ( 19 كانون الاول 2019) هتاف (حلبوسي وبرهم اجاكم السره) وذلك بعد التلاعب بالمدة الدستورية المقررة لترشيح رئيس الوزراء وجعل نهايتها يوم 22 كانون الأول 2019 بدلاً من يوم 16 كانون الأول.

فيما ردد المشاركون بتظاهرات ذي قار يوم الاثنين 24 كانون الأول 2019 هتاف ( الدنية احركـها لو سولفتوا بطاري اسهيل ) وذلك للتعبير عن رفض ترشيح قصي السهيل لمنصب رئيس الوزراء. ومن الطرائف التي تداولها المتظاهرون بعد فشل الأحزاب السياسية في تقديم مرشح مقبول من الشعب لمنصب رئيس الوزراء خلال المدة الدستورية البالغة 15 يوماً (تره كلش قويه .!! الحكومة صار ١٥يوم يدورون على شريف ماكو).

في حين ردد متظاهرو ذي قار يوم الاثنين ( 23 كانون الاول 2019 هتاف ( لا عيداني ولا عبطان صوت الحبوبي ينادي ) في إشارة لرفض التسريبات التي تتحدث عن نية الأحزاب ترشيح محافظ البصرة أسعد العيداني أو وزير الشباب الاسبق عبد الحسين عبد الرضا عبطان لمنصب رئيس الوزراء ، وذلك بعد رفض ترشيح الوزير السابق محمد شياع السوداني ووزير التعليم العالي الحالي قصي السهيل من قبل المتظاهرين وعدد من الأحزاب والتحالفات السياسية من بينها سائرون والنصر والحكمة .

كما رددوا هتاف ( تحالفكم فلشناه يا عملاء ، ودستوركم عطلناه يا عملاء).

في حين ردد متظاهرو ساحة التحرير في بغداد هتاف ( لا عيداني ولا عبطان ، احنه اللي انطينه الشبان ) وذلك للتعبير عن رفضهم لترشيح الشخصين المذكورين والتذكير بالضحايا التي قدمها المتظاهرون على مدى 10 أسابيع.

كما ردّد متظاهرو الناصرية يوم الأربعاء 25 كانون الأول 2019 (تكتر يلعيداني تكتر ، هاي حـﭽـايه ومن ذي قار).

في حين ردّد متظاهرو الشطرة في يوم الخميس ( 26 كانون الاول 2019 ) قصيدة ثورية على غرار قصائد الميمر في اعقاب ترشيح أسعد العيداني الذي قوبل بالرفض من المتظاهرين ، وكذلك من رئيس الجمهورية برهم صالح ، وجاء فيها:

عالميمر وعالميمر وعالميمر

تسقط كتلهم كلهم وحنه نبقه الأكبر

عالميمر وعالميمر وعالميمر

عالميمر وكلمن يموت بيومه

ردنه الشريف وضيعينه إعلومه

غراب استقال ورشحوا ها البومه

هاي الشكول الزفره خل تتكتر

عالميمر وعالميمر وعالميمر

بالشطرة نطلع وما نقل ونكثر

عالميمر ويحكم شريف متناي

واحدهم انـكس يطلع من الثاني

عادل تِسَقط جابوا العيداني

ما رشحوا واحد شريف أتذكر